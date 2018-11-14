Олегу Сенцову присудили премию Платформы европейской памяти и совести 1 14.11.2018, 21:50

Олег Сенцов

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Международное сообщество продемонстрировало солидарность с украинскими политзаключенными.

14 ноября украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который находится в колонии в российском городе Лабытнанги, присудили премию Платформы европейской памяти и совести. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Словении Михаил Бродович.

"В парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие – в рамках международной конференции "Темная сторона Луны" имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечен украинский режиссер и политический заключенный Кремля Олег Сенцов", – написал Бродович.

Он отметил, что таким образом международное сообщество продемонстрировало солидарность с украинскими политзаключенными.

"Важно заставить государство-агрессора уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности. Убежден, что в ближайшее время Олег Сенцов и все остальные люди доброй воли, которые готовы ценой своей собственной жизни отстаивать независимость и европейское будущее Украины, будут освобождены, а российская власть – привлечена к ответственности за совершенные преступления", – подчеркнул посол.

Платформа европейской памяти и совести – это международный проект, который исследует деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в 20-м веке. Он появился в 2011 году в Праге на саммите премьер-министров "Вышеградской четверки" (группы Польши, Чехии, Венгрии и Словакии).

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его якобы виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных. Себя в этот список он не включил.

5 октября Сенцов сообщил, что в связи с критическим состоянием здоровья и патологическими изменениями во внутренних органах его планировали кормить принудительно, поэтому он вынужден прекратить голодовку. Адвокат Динзе заявил, что из режиссера "хотели сделать овощ", если он не начнет принимать пищу.