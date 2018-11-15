Жители Витебска – властям: Ерунду какую-то, на зиму глядя, сотворили! 15.11.2018, 8:57

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Фото: tut.by

Горожане возмущены отменой трамваев.

В Витебске с 15 ноября изменится привычное расписание транспорта. Особенно это коснется жителей районов на правом берегу Двины. В 10.00, после утреннего час пика, закроют для транспорта и пешеходов аварийный Полоцкий путепровод. Его реконструкция растянется, как минимум, на два года (а скорее всего — на все четыре). На это время с витебских улиц пропадут трамваи №№ 4, 6, 8, 9. Накануне, 14 ноября, журналисты tut.by.

попрощались с «восьмеркой» — проехали по одному из ее последних маршрутов и узнали, как люди относятся переменам. Скажем сразу: недовольных очень много.

Всего в областном центре — девять трамвайных маршрутов. На время ремонта Полоцкого путепровода прекратят работу четыре — это практически половина. Правда, власти обещают добавить освободившиеся вагоны на оставшиеся маршруты — №№ 1, 2, 3, 7 (по три единицы на каждый). Количество подвижного состава на «пятерке» не изменится.

В горисполкоме также уверяют, что не уволят никого из работников трамвайных маршрутов, которые уйдут с линий на время реконструкции путепровода. Людей перенаправят на другие участки.

Как будут ходить автобусы и маршрутки, когда закроют Полоцкий путепровод. Гайд для витеблян

«Ерунду какую-то на зиму глядя сотворили!»

В «восьмерку» мы сели практически в самом начале ее маршрута — на остановке «Технологический университет».

— А трамвай еще идет до конечной? — не заходя в салон, уточнила у кондуктора пожилая женщина.

— Да, сегодня трамвай ходит по обычному маршруту. А завтра — уже все, вообще перестанет ходить, — объяснила работник транспорта.

Пенсионерка зашла и заняла место у окна.

Кондуктор начала обилечивать вошедших на остановке пассажиров. Но настроение у нее было хмурое, и разговора не получилось:

— Что вы хотите от меня услышать? Все вопросы — к начальству. Мы, простые работники, все равно ни на что не влияем и ничего не изменим.

— Ну вы хотя бы знаете, что будете делать завтра, когда половина трамваев в Витебске перестанет ходить?

— Работать.

— На другом маршруте?

Кондуктор сделала вид, что не услышала.

А вот пассажиры охотно рассказывают, что они думают по поводу изменений в транспортной жизни 370-тысячного города:

— Как теперь ездить по городу, вообще не понятно. Я езжу, точнее, уже получается, ездила на работу на Московский проспект на трамвае. Мой сын добирался на нем в университет. На «восьмерке» нам было очень удобно. Теперь этого маршрута нет. И придется ходить либо пешком, либо ездить на маршрутке. А это в два раза дороже обойдется, чем поездка на трамвае, на который у нас были проездные.

— Вот моей дочке к шести часам утра завтра на работу в детский садик, надо плиту включать, детям завтрак готовить. И чем ей добраться? Пешком идти? Вот по такой погоде: снег, ветер, грязь, гололед на дороге? Это ж с ночи теперь надо будет выходить из дома, чтобы на работу не опоздать. У меня волосы дыбом: как дочка, бедная, будет добираться в центр с нашей улицы Заслонова? А внуки как будут в школу попадать? Тоже ведь ездили на трамвае.

— Ерунду какую-то с транспортом сотворили! Да еще на зиму глядя. Хотя бы уже летом это все затеяли. Во-первых, дети на каникулах. Во-вторых, в теплое время года людям было бы легче привыкать к таким серьезным изменениям с транспортом. Где-то и пешочком дошел бы, не замерз бы. А сейчас трудно нам будет.

— Завтра вот трамвай на улицу Титова перестанет ходить, я выйду утром на автобусную остановку — а что будет дальше, не знаю. Информации маловато: как будет ходить транспорт, какое расписание.

— Ну, tut.by для вас целый гайд сделал — что, где, как…

— Да? Ну надо будет вечером залезть в интернет, изучить.

«Трудности переживем. Не ждать же, пока мост рухнет»

Так под разговоры незаметно доехали до конечной остановки — «Улицы Титова». Здесь, кроме «восьмерки», до 15 ноября также останавливались трамваи №№ 4, 6, 9.

Попытались поговорить с водителями и кондукторами на разворотном кольце. Но в свой последний рабочий день на этих маршрутах они явно не в духе.

Пенсионерка Анисья Петровна, несмотря на свои 70 лет, быстрым шагом подходит к остановке.

— Как я буду теперь решать «транспортный вопрос»? Да легко: или пешком буду ходить отсюда, с Титова, до вокзала. Или со скандинавским палками — недавно ими увлеклась, знаете, как это здорово! А в хорошую погоду все еще проще: сяду на велосипед и поеду.

При этом женщина понимает, что не все в ее годы такие активные, и многим пенсионерам будет «сейчас затруднительно».

Чтобы добраться назад в город, сели в «четверку».

Здесь нам попалась единственная разговорчивая кондукторша:

— Я не переживаю, так как точно знаю, что завтра буду работать. Где, пока не знаю, но вечером нас распределят на маршруты. А народ, конечно, от этой новости — что трамваи перестанут ходить — злой. Люди только эту тему в трамвае и обсуждают. Говорят, что путепровод уже давно, чуть ли не 10 лет, аварийный, а за него только сейчас взялись. А людей к таким изменениям в графике движения транспорта не подготовили.

На каждой остановке девушка-кондуктор громко объявляла:

— Завтра, 15 ноября, трамваи №№ 4, 6, 8, 9 не ходят.

Люди реагировали по-разному. Кто-то тяжело вздыхал, кто-то возмущался, а кто-то предлагал отнестись к ситуации с пониманием:

— Это вынужденная мера, а что делать — ждать, пока аварийный мост рухнет? Пока кто-нибудь с него упадет на железную дорогу? Конечно, затруднения будут, но это же все временно. Переживем!

Проездные на трамвай действительны в автобусах

Обратите внимание: ноябрьские проездные билеты на трамвай будут действительны и в автобусах, сообщают «Витебские вести» со ссылкой на директора «Горэлектротранса» Сергея Медведева.

Некоторые автобусы «перекинут» в другой район

Нужно будет привыкнуть к тому, как теперь будут ходить в этом районе города автобусы.

Так, улицу Титова будут обслуживать автобусы №№ 2, 2А, 8, 13, 43. Пустят также дополнительный автобусный маршрут — № 8 (Бителево — ул. Титова — ул. Зеньковой — вокзал — ул. Герцена — предприятие «Витебскречтранс»). Он призван компенсировать закрытые трамвайные маршруты, разъясняет областная газета.

Автобусы №№ 2 и 2А теперь будут ходить не по улице Гагарина до керамзитового завода, а в другой части города: Бителево — ул. Титова — Полоцкий рынок — ул. Ленинградская — Тирасполь (поселок Васьковичи, база «Белбакалея»). Отсутствие автобусов №№ 2 и 2А жителям улицы Гагарина должны заменить трамваи №№ 1 и 3, которых станет больше. До вокзала по-прежнему можно будет доехать на автобусах №№ 26 и 26А.

Через отремонтированный путепровод Металлистов пойдут автобусы №№ 1, 7, 13, 14, 26, 26А, 32, 33, 38, 99. Чтобы избежать пробок на улицах Леонова и Зеньковой, некоторые маршруты станут короче. Так, автобус № 43 из поселка Кировский пойдет только до Полоцкого рынка вместо Смоленского, а конечной автобусов №№ 3 и 22 будет вокзал, а не Полоцкий рынок. Автобус № 24 («Белбакалея» — поликлиника имени Калинина) ходить не будет.

Путепровод Металлистов, который примет на себя транспортный трафик после закрытия Полоцкого путепровода

В объезд по улице Мичурина пустят два автобуса — № 35 и № 44. Путь «35-го» пройдет от Лужеснянской гимназии через улицы Ленинградскую, Мичурина, Розы Люксембург, мелькомбинат к поликлинике имени Калинина и на вокзал. Маршрут № 44 станет сложнее и длиннее: ул. Ореховская — ул. 39-й Армии — ул. Максима Горького — ул. Карла Маркса — ул. Титова — ул. Мичурина (в обратном направлении по ул. 11-я Городокская) — ул. Новый Быт — ул. Комсомольская — ул. Советской Армии — ул. Космонавтов — вокзал.

Время в пути в маршрутке увеличится

Поменяют схему движения и некоторые маршрутки.

Маршрутки №№ 1, 59, 99 и автобус № 103, у которых конечная остановка «Витебскречтранс», пойдут через мост Металлистов. Маршрут № 77 станет короче: до железнодорожного вокзала.

С улиц Ленинградской и Титова большинство маршрутных такси будет ходить до автовокзала через улицы Советской Армии, Ильинского, поликлинику имени Калинина, улицы Революционная, Новый Быт, Розы Люксембург, Мясникова, Мичурина. В связи с объездом время в пути увеличится на 15−20 минут, уточнил областной газете замдиректора областного предприятия «Оператор перевозок» Алексей Долгий.