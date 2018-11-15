Правительство Британии утвердило итоговый план по Brexit 15.11.2018, 9:03

Терезе Мэй удалось убедить большинство министров поддержать мягкий вариант.

Кабинет министров Великобритании согласовал текст соглашения о выходе из Евросоюза. Об этом премьер-министр Тереза Мэй сообщила в среду, 14 ноября, после пятичасового заседания с членами правительства, сообщает РБК.

«Я могу уверенно заявить, что это [соглашение] — лучшее, чего можно было достичь», — сказала Мэй, выступая на пороге своей резиденции на Даунинг-стрит. На подготовку сделки с ЕС было потрачено «тысячи часов переговоров» и ее условия «абсолютно соответствуют национальным интересам» Британии, подчеркнула премьер.

В своей речи Мэй признала, что переговоры об итоговом тексте сделки выдались сложными, но подчеркнула: единственная альтернатива ее соглашению — это провал Brexit и усиление неопределенности положения страны. Британский премьер отметила, что изложит свою позиции более подробно в парламенте в четверг, 15 ноября. Подготовленная правительственной командой сделка вернет Британии контроль над собственными законами и экономической политикой, защитит рабочие места и целостность Соединенного Королевства, ранее заявила Мэй в палате общин.

Как пишет The Times, соглашение предполагает, что Соединенное Королевство покинет Таможенный союз ЕС. Выход Британии из этого института позволит ей вести независимую от ЕС торговую политику и заключать соглашения с третьими странами.

При этом Брюсселю удалось получить от Мэй гарантии, что после марта 2019 года Лондон будет придерживаться утвержденных на уровне ЕС мер регулирования, по крайней мере в таких сферах, как защита прав рабочих, правила окружающей среды и субсидирование предприятий государством.

При этом Северная Ирландия будет вынуждена соблюдать дополнительные требования ЕС, чтобы сохранить прозрачной границу с Ирландской Республикой — членом Евросоюза. Такие условия могут быть временными и останутся в силе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не найдут более приемлемые варианты решения проблем, уточняет Times.

Парламентский барьер

После того как сделка будет официально утверждена кабинетом, за нее должен проголосовать парламент. Это может оказаться непростой задачей для премьера. Преимущество консерваторов и их союзников из Демократической юнионистской партии (DUP) в парламенте над оппозицией — всего 13 голосов (суммарно консерваторы и DUP контролируют в палате общин 328 мест из 650).

Лидер DUP Арлин Фостер подчеркнула, что не станет голосовать за сделку с Брюсселем, при которой Северная Ирландия продолжила бы подчиняться законам, принятым в ЕС. При таком сценарии образуется «демократический дефицит», объяснила свою позицию Фостер в интервью Sky News. Разногласия с DUP могут лишить Мэй поддержки десяти депутатов этой партии.

Против сделки высказались и члены правящей Консервативной партии, выступающие за максимально «жесткий» Brexit и недовольные уступками Мэй Брюсселю. По словам депутата-консерватора Эндрю Бриджена, в случае реализации сделки Британия «окажется в статусе вассала» (цитата по Sky News). Принятие условий выхода Британии из ЕС, согласованных премьером, равнозначны согласию с доминирующей позицией Брюсселя над Лондоном, заявил Дэвид Дэвис, соратник Бриджена и бывший министр по вопросам Brexit.

«Кабинет и все депутаты-консерваторы должны проявить стойкость и сказать «нет» этой капитуляции», — написал Дэвис в Twitter. Согласно его оценке, ядро недовольных планом Мэй депутатов-консерваторов насчитывает около 40 человек. Об этом Дэвис рассказал в интервью Huffington Post.

Скептично в отношении сделки настроена и оппозиционная Лейбористская партия. «Мы изучим сделку, когда будет возможность это сделать. Но учитывая то, в каком беспорядочном ключе проходили переговоры, соглашение вряд ли окажется выгодной сделкой для страны», — написал в Twitter лидер лейбористов Джереми Корбин до публикации текста соглашения.

«Тереза Мэй потратила два месяца, пытаясь добиться плохой сделки», — заявил он в палате общин. Корбин также призвал Мэй позволить депутатам вносить поправки в текст ее соглашения с Евросоюзом во время согласования документа в парламенте. Лейбористы контролируют в палате общин 257 мест, и если они не поддержат Мэй, это может привести к провалу сделки.

Если большинство депутатов проголосуют против сделки Мэй, то она автоматически станет недействительной, указывает профессор конституционного права в Университете Ливерпуля Майкл Гордон. В таком случае Британия или покинет ЕС без предварительных договоренностей (так называемый Brexit без сделки), или дедлайн переговоров Лондона и Брюсселя будет продлен. Для продления дедлайна требуется согласие не только британского правительства, но и 27 стран ЕС.

Канадская модель против норвежской

24 сентября сторонники «жесткого» Brexit представили альтернативный план выхода из Евросоюза, подготовленный экспертами аналитического центра Insitute for Economic Affairs (IEA). Взаимодействие Лондона и Брюсселя в рамках такого сценария будет осуществляться на условиях новых двусторонних соглашений. Фактически «жесткий» Brexit берет за основу модель, на основании которой ЕС ведет сотрудничество с Канадой. Пойдя по этому пути, Британия сможет сама определять, как регулировать деятельность компаний на своей территории, и беспрепятственно заключить торговые сделки с третьими странами. Лондон также получит автономию в сфере миграционной и торговой политики и не станет подчиняться решениям Европейского суда в Люксембурге.

Однако, по подсчетам аналитиков британского казначейства, «канадская модель» нанесет больший удар по экономике королевства по сравнению со сценарием, при котором Британия останется в ЕС или сохранит с ним тесные связи по примеру Норвегии. В пользу плана IEA выступили Дэвид Дэвис и бывший глава Форин-офиса Борис Джонсон.

Согласование с Евросоюзом

Сделка Брюсселя и Лондона должна быть одобрена не только в Британии, но и в ЕС. Сначала текст должен получить зеленый свет от глав МИД 27 стран ЕС. Их встреча намечена на 19 ноября, сказал Politico неназванный европейский дипломат. Затем сделку с Британией должно одобрить большинство в Европарламенте. Только после этого соглашение будет официально ратифицировано лидерами государств и правительств 28 стран ЕС на специальном саммите.