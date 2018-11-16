Александр Глеб: Не сказать, что действовали феноменально, но близко к этому 1 16.11.2018, 11:33

Александр Глеб

Футболист – о победе в матче Лиги наций против команды Люксембурга.

Вернувшийся после паузы в сборную Беларуси Александр Глеб поделился мыслями о победе в матче Лиги наций против команды Люксембурга (2:0), сообщает pressball.by.

- Как тебя сохранить до 2020-го, когда начнется финал Лиги наций?

- Не знаю. Посмотрим. В принципе хорошо себя чувствую, но время покажет. Сейчас трудно загадывать. Но все сейчас рады, счастливы. Надеюсь, вся страна за нас радуется.

- Было ощущение, что в первом тайме все получали кайф от игры…

- Честно говоря, здорово действовали. Не сказать, что феноменально, но близко к этому. Многое получалось: подстраховывали, моменты создавали… Реально радовались.

- В первом тайме у сборной Беларуси 82 процента точных передач…

- Вот видишь, на что мы способны, когда есть желание. Дай бог, чтобы это желание было в каждой игре.

- Чего не хватило в последние 15 минут второго тайма, когда позволили сопернику создать несколько моментов?

- Не знаю… Наверное, просто сбились на длинные передачи. Стали пытаться закидывать за спины защитникам. За счет этого стало возникать много потерь. Нужно было просто взять под контроль мяч, и, думаю, соперник в середине второго тайма уже встал бы. А так мы дали им возможность больше находиться с мячом, они начали действовать, нагнетать… Надо учиться над своими ошибками, что и постараемся сделать, — сказал Глеб в интервью Дмитрию Герчикову, которое опубликовано в группе БФФ ВКонтакте.