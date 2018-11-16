Сегодня - День Божьей матери Остробрамской - покровительницы Беларуси 1 16.11.2018, 17:03

1,025

Остробрамская икона Божией Матери - одна из главнейших христианских святынь Беларуси и Литвы.

Она находится на городских воротах Вильнюса - Острой браме - и почитается как католиками, так и православными. С иконой и творимыми ею чудесами связаны многочисленные предания и легенды.

Первое достоверное письменное упоминание об иконе Божьей матери Остробрамской содержится в «Хронике монастыря кармелитов босых в Вильне». Хроника говорит о торжественном переносе иконы в построенную в 1671 года часовню. Ее фундаторами каплицы были Михаил Казимир Пац — великий гетман Литовский, Криштофор Пац — великий канцлер Литовский и Гилярий Полубинский — маршалок Великого княжества Литовского. Именно к этому году относится первое чудо, совершенное посредством иконы — спасение жизни ребенка. Второе чудо датируется 1702 годом.

Во время городского пожара 1711 года деревянная часовня сгорела. Спасенная икона была помещена в кармелитский костел святой Терезы. В 1713—1715 годах была построена новая каменная часовня, куда с торжественной процессией и была перенесена святыня.

Культ Остробрамской иконы Девы Марии получил более широкое развитие после того, как в конце первой половины XVIII века главным торжеством в Острой Браме стал праздник Опеки Пресвятой Девы Марии. В каплице регулярно, кроме католических месс, проводились богослужения по восточному обряду греко-католической церкви.

Первым печатным источником, в котором упоминался культ Остробрамской иконы, была книга ксендза — иезуита Корсака, изданная в 1748 году.

В 1799—1805 года оборонные стены Вильнюса, построенные в XVI в., были разобраны, однако культ Остробрамской иконы позволил сохранить Острую Браму, которая приобрела современный вид в 1828—1830 гг.

Икона помещена в часовню над городскими воротами в начале XVII века. Внизу иконы помещена большая серебряная вота в виде полумесяца с выгравированным текстом на польском языке: «Благодарность Тебе приношу, Матерь Бога, за выслушивание моих просьб, и прошу Тебя, Мать милосердная, сохрани меня по-прежнему, в любви и опеке Твоей Пресвятой WII 1849 года».

Разрешение на коронацию иконы было получено в 1927 во время визита архиепископа виленского Ромуальда Ялбжиховского в Рим. Торжественный акт коронации по декрету Папы Римского Пия XI (который в 1920 в качестве апостольского нунция служил святую мессу перед алтарём Остробрамской Божией Матери) был осуществлен 2 июля 1927 митрополитом варшавским кардиналом Александром Каковским в присутствии всего польского епископата, Юзефа Пилсудского и президента Польши Игнация Мосцицкого перед кафедральным собором. После коронации в 1928 образ был помещен в часовне в специальном металлическом контейнере, предохраняющем его от пожаров и воров.

Матерь Милосердия из Острой Брамы в Вильнюсе почитается всеми христианами как заступница Беларуси и Литвы. Ежегодно в этот день совершаются поломничества в Вильнюс на праздник Божией Матери Остробрамской. Ее образ есть во многих белорусских храмах.