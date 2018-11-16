День памяти повстанцев Калиновского в Свислочи оценили в 35 базовых 16.11.2018, 17:54

Суд оштрафовал двух участников традиционной акции памяти.

Стали известны результаты первых административных процессов против участников традиционного Дня памяти повстанцев 1863 года, который прошел 27 октября в Свислочи и Якушевке, сообщает "Гродненская Весна".

15 ноября председатель Свислочского районного суда Александр Шилин осудил общественного активиста Юрия Глебика по статье 23.34, часть 1 на 25 базовых величин штрафа. Он же 16 ноября оштрафовал другого общественного активиста Виктора Петельчица на 10 базовых штрафа.

Председатель Свислочского суда Александр Шилин имеет богатый опыт карательных постановлений - в прежние годы - в 2012-ом, 2014-ом, 2015-ом и 2016-ом годах уже судил общественных активистов к административному аресту и штрафам за участие в традиционном Дне памяти повстанцев.

Даты судов в отношении гродненских правозащитников и общественных активистов еще неизвестны. Виктор Сазонов, Владимир Хильманович и Ежи Григенча уже ознакомились с составленными на их протоколами об административных правонарушениях. Также аналогичные протоколы составлены на Николая Соляника, Сергея Веремеенко и Игоря Банцера.