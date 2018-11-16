Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут

16.11.2018, 19:02

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Ах, как они ненавидят все «эти интернеты»!

История с учительницей музыкальной школы в Подлабенье закончилась хэппи-эндом. Ее вернули на работу и все так, как будто ее никто не увольнял.

Ах, как они ненавидят все «эти интернеты»! То ли дело раньше было. Уволил и забыл. В лучшем случае - газета тиражом пару тысяч экземпляров напечатает. Повозмущается. И что? Это ж вражий голос! Кто его слушать будет?

А теперь?

А теперь сети социальные, дискуссии, форумы, порталы… Чуть что не так - и поднимается волна недовольства. Она-то, может быть, и рассосется. Через пару часов появится фото какого-нибудь умилительного котика. И смотришь, ушла аудитория, болотце успокоилось и вернулось в свое привычное состояние.

Ну а что, если нет? Если оно возьмет и не успокоится?!

Сами знаете кому страшновато.

Власть, которая чувствительна к угрозам, хорошо усвоила, что наша ситуация, при всей ее монументальной стабильности, может перевернуться совершенно неожиданным образом. И как раз из-за какого-то социального пустяка.

Не такие режимы на этом поскользнулись.

Скажем, в Тунисе правил себе президент (имя которого сейчас никто и заграницей уже и не вспомнит) вот уже 24 год. Все у него было схвачено. Оппозиции никакой, СМИ под каблуком… А тут обидели анонимного, нелегального к тому же, торговца. Он себя публично сжег. И понеслось…

Или в Украине побили студентов, и на тебе – Майдан.

Так в Тунисе и раньше торговцев обижали, а в Украине били студентов… Но в этот раз почему то не прокатило.

И вот этот страх – а вдруг не прокатит – и давлеет нынче над властью.

Стала она пугливой и при признаках народного интернет-возмущения может дать задний ход. Мол, царь милостив, за униженных и оскорбленных заступается.

Здравствуй, время «пугливого Лукашенко»!

Анджей Почобут, «Фейсбук»