Белорусы собирают подписи за снос скандального городового 11 16.11.2018, 20:54

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Памятник городовому - малохудожественное произведение.

Блогер Евгений Липкович создал петицию на сайте Petitions.by за снос памятника городовой в Минске, сообщает «Белсат».

Автор петиции предлагает снести скульптуру, которая, по его словам, «провоцирует жителей и сотрудников милиции на неадекватные действия». Сам памятник городовоuj он называет «малохудожественным произведением» и «металлическим идолом».

По мнению Липковичу, «до настоящего вандализма не дошло», но то, что милиционеры заставили парня извиняться перед памятником, он называет «беспрецедентными действиями» и призывает «ликвидировать раздражителя общественного мнения».

Напомним, 15 ноября МВД Беларуси опубликовало видео, на котором видно, как парень ударил скульптуру городового в центре Минска. Милиционеры рассказывают, как задержали «нарушителя», а потом сам парень приносит извинения на камеру.

Эта история приобрела резонанс - белорусские пользователи соцсетей устроили флешмоб, в котором извиняются перед различными памятниками.