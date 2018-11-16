Белорусы начали флешмоб из-за пощечины памятнику городовому 12 16.11.2018, 8:52

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Пользователи «Фейсбука» вспоминают об «оскорблениях», которые они причинили памятникам.

Белорусы отреагировали на скандальный ролик минской милиции, где подростка заставили извиняться за пощечину, нанесенную памятнику городовому, сообщает Charter97.org.

Пользователи «Фейсбука» начали флешмоб с целью высмеять абсурдность действий милиции.

Общественный активист из Гомеля Борис Аникеев написал:

«Ленин, прости меня я больше не буду на твой памятник клеить всякую…»

Историк Дмитрий Дрозд вспомнил об «инциденте» с памятником Дунину-Мартинкевичу:

«Возможно, я слишком панибратски положил руку на Винцента Дунина-Марцинкевича. Прости меня, памятник».