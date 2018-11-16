Покупатель пообещал закрасить работу Бэнкси, чтобы поддержать художника 16.11.2018, 22:17

Цена работы художника - $730 тысяч долларов.

Американский художник Рон Инглиш планирует замазать белилами работу Бэнкси «Рабский труд», которую купил на аукционе в Лос-Анджелесе за 730 тысяч долларов. Так он протестует против продажи стрит-арта, пишет «Сноб» со ссылкой на The Independent.

Инглиш сделает это в знак солидарности с Бэнкси, чтобы выразить протест против продажи и перепродажи произведений уличных художников. Он планирует закрасить картину и повесить дома, а затем перепродать за миллион долларов.

«Я собираюсь скупать все, что смогу, и закрашивать белилами», — заявил Инглиш.

Что еще известно:

Бэнкси написал «Рабский труд» на стене магазина уцененных товаров в Лондоне в 2012 году. На граффити изображен мальчик, который стоит на коленях и шьет британские флаги. Таким образом Бэнкси заявил о несогласии с использованием детского труда на производстве сувениров для Олимпиады.

Спустя несколько месяцев картину вырезали со стены и украли. Затем она всплыла на аукционе в Майами, после чего перепродавалась несколько раз.

Почему это важно:

Бэнкси выступает против продажи своих работ. В октябре его картина «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как ее продали на аукционе за миллион фунтов. Художник встроил в раму измельчитель.

Бэнкси считает, что вне уличного пространства работы теряют силу и связь с городом. По его мнению, они должны оставаться в том районе и на той стене, где были сделаны.

Работы знаменитых уличных художников часто продают владельцы домов, на которых появляются граффити. «Молчаливое большинство» Бэнкси хозяин дома на колесах продал за 850 тысяч долларов, хотя сначала художнику самому пришлось ему заплатить за место на стене фургона.