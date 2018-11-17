Сколько стоят самые дешевые и самые дорогие квартиры в Минске? 9 17.11.2018, 9:12

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Фото: realt.by

На каком уровне сейчас находятся цены на квартиры на рынке недвижимости Минска?

Сколько стоят самые бюджетные и самые дорогие квартиры? В каких микрорайонах столицы цены на жилье самые низкие? Об этом рассказал Myfin.by аналитик Realt.by Артем Сахаревич.

– Средний уровень цен по Минску на однокомнатные и двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в настоящее время составляет 48 и 60 тысяч долларов соответственно.

Разумеется, есть варианты дешевле. Самый низкий порог – это 30-35 тысяч долларов для однокомнатных квартир, 40-45 тысяч долларов для двухкомнатных.

Но в случае так называемых малосемеек цифры еще ниже. Так, «однушку» 29 квадратных метров в октябре продали за 27 тысяч долларов, а 38-метровую «двушку» за 38 тысяч.

Такие квартиры всегда пользуются спросом, независимо от их состояния, поскольку многие покупатели крайне чувствительны к цене.

Но интересно, что в октябре мы наблюдали смещение спроса в сторону более дорогих квартир. За последние месяцы на «вторичке» заметно улучшился выбор, и покупатели были готовы расставаться с большими суммами, получая квартиры лучшего качества.

Вырастут ли цены на квартиры в ближайшее время?

Думаю, в ноябре и декабре цены будут стабильны, возможно, немного подрастут. У нас всегда в конце года заключается много сделок.

Нужно понимать, что покупка квартиры не сиюминутное дело – процесс растягивается на несколько месяцев. Когда есть подходящий вариант, покупатели будут стараться заключить сделку до Нового года, чтобы встретить его уже в новой квартире.

Поэтому в декабре у нас обычно много сделок, а вот в январе – меньше всего. В среднем в первый месяц года спрос падает на 30-40% от среднего уровня.

В каком районе Минска самые дешевые квартиры?

Самые дешевые квартиры, если говорить об административных районах, на юго-востоке – в Заводском районе. Если рассматривать по микрорайонам, то это Чижовка, Шабаны, а также Дражня, Новинки и Курасовщина, где за 1 квадратный метр отдают в среднем 1000 долларов.

Причины, по которым в этих районах относительно дешевые квартиры – это плохая экология, удаленность от метро или старый жилой фонд.

Самые дорогие квартиры

Самая высокая стоимость у квартир, расположенных в центре Минска. В пределах первого транспортного кольца цены на недвижимость находятся в рамках 1700-2000 долларов за квадратный метр.

К дорогим также можно отнести район малоэтажной застройки возле Национальной библиотеки, а также Дрозды и Лебяжий в северо-западной части города.

В микрорайоне Лебяжий сейчас возводится сразу несколько проектов высокого уровня комфортности – нет сомнений, что этот район после «обрастания» необходимой инфраструктурой окажется в ТОПе городского рейтинга дороговизны жилья.