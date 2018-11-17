Кубок Беларуси: В матче «Городея» - БАТЭ дошло до пенальти 17.11.2018, 19:11

Cильнее оказались футболисты из Борисова.

БАТЭ пробился в четвертьфинал Кубка Беларуси. В матче 1/8 финала борисовчане в серии пенальти обыграли "Городею" — 0:0 (4:2 пен.), пишет «Прессбол».

БАТЭ — ГОРОДЕЯ — 0:0 (4:2 пен.)

БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский (к), Березкин, Кизито, Филипенко, Волков, Симович, Немирко (Потапенко, 108), Ермакович (Гордейчук, 64), Мукам.

Запасные: Свирский, Бочеров, Манаенков.

ГОРОДЕЯ: Довгялло — Назаренко, Шестиловский, Павлючек, Позняк, Тихоновский, Башилов, Игнатенко, Лебедев (к), Пушняков (Усеня, 60), Дубаич (Завадский, 114).

Запасные: Романюк, Жарскис, Воловик, Сорокин, Зенько.