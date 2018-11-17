Меркель признала ошибки Берлина в миграционной политике 17.11.2018, 19:56

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Ангела Меркель

Фото: getty images

Германия вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными».

Федеральное правительство Германии допустило ошибки в разрешении миграционного кризиса, признала канцлер Ангела Меркель во время посещения города Хемница, где в августе вспыхнули беспорядки, связанные с убийством местного жителя, сообщает РБК.

Меркель посетила город и в выступлении перед его жителями заявила, что понимает их. Одной из главных ошибок она назвала то, что правительство вовремя не позаботилось о признании ряда стран и регионов мира «безопасными», что позволило бы сократить приток беженцев.

Канцлер также посетовала, что в бундестаге нет подвижек в решении этого вопроса.

Меркель посетила Хемниц впервые со времени беспорядков в августе и акций протеста в сентябре. Он попыталась объяснить, почему не приехала на встречу с жителями Хемница раньше.

«Мэр Хемница считает, что я опоздала с посещением города. Мы говорили по телефону после 26 августа, она пригласила меня в Хемниц. И я очень много об этом думала — когда же лучше приехать?» — пояснила Меркель (цитата по Еuronews).

«Потому что, с одной стороны, накануне выборов в бундестаг я видела, сколько противоречий у других вызывает моя персона. С другой стороны, я хотела приехать в Хемниц, но не в тот момент, когда там царила накаленная атмосфера. И даже сегодня я вижу, что мой визит вызывает противоречивые чувства. Но я хотела посетить Хемниц», — сказала Меркель.

Во время визита Меркель в Хемниц прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сот человек. Манифестанты скандировали: «Меркель должна уйти!» и «предатель народа».

Беспорядки и массовые акции протеста начались в Хеминце после убийства местного жителя 26 августа, в котором обвинили мигрантов. Акции протеста против миграционной политики Берлина продолжились в Хемнице в сентябре и октябре.