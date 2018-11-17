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Лимит щемит

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  • 17.11.2018, 21:09
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Белорусов опять ограничат в беспошлинных «закупах».

На прошлой неделе стало известно, что в странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. С 1 января 2019г. жители всех 5 стран, входящих в ЕАЭС, в т.ч. Беларуси, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и до 25 кг по весу. Сейчас эти лимиты составляют 1,5 тыс. евро и 50 кг для тех, кто ездит за границу не чаще чем раз в три месяца (те, кто ездит чаще, - 300 евро и 20 кг), пишет «БелГазета».

«Решение по снижению нормы - предложение российской стороны, которая выносила его на рассмотрение Совета Евразийской экономической комиссии, - пояснили порталу Finance.tut.by в Государственном таможенном комитете. - Республике Беларусь, как и всем остальным государствам - участникам ЕАЭС, необходимо исполнять новое решение комиссии. Согласно Таможенному кодексу, национальные законодательства могут только лишь ужесточать нормы, принятые ЕЭК».


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