Трамп: Отчет США по делу Хашогги будет готов в ближайшие дни 18.11.2018, 12:59

Дональд Трамп

Госдеп назвал выводы ЦРУ «не окончательными».

США сделают окончательный вывод о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в ближайшие два дня, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает АР.

"У нас будет полный отчет в течение следующих двух дней, возможно, в понедельник или вторник", – заявил Трамп.

Отмечается, что отчет будет включать список причастных к убийству лиц.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что ЦРУ еще не сделало окончательные выводы о заказчиках убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашогги вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.

Из-за убийства Хашогги США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии.