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Ветеран труда: Мы отработали больше тридцати лет, а теперь будем бороться

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  • 18.11.2018, 13:42
Анна Акинчиц

Активистка призвала пенсионеров объединяться для борьбы за возвращение льгот.

Активистка Белорусского христианской демократии Анна Акинчиц в рамках кампании за возвращение льгот ветеранам труда выступила со специальным видеообращением, сообщает пресс-служба БХД.

"Мы честно отработали тридцать лет и больше, а сейчас нас приравняли к тем, кто получает так называемую социальную пенсию. И мы сейчас - просто пенсионеры, которые "объедают" бюджет и от которых "нет" никакой пользы ", - заявила она.

"Мы, ветераны труда, будем бороться за свои права. Закон о ветеранах труда должен быть восстановлен и действовать. Пусть государство действительно позаботится о нас", - подчеркнула активистка.


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