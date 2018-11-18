Константин Жуковский: Горячая чиновничья голова решила действовать не мытьем, так катаньем 1 18.11.2018, 14:56

Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Военкомат зовет журналиста в «партизаны».

Независимого журналиста-фрилансера из Гомеля Константина Жуковского повесткой вызывают в военкомат для прохождения медкомиссии. Пикантность ситуации в том, что три месяца назад медкомиссия военкомата признала его годным к военной службе, однако на военные сборы его не признали, сообщает «Гомельская весна».

44-летний сержант запаса заявляет, что летом потратил 15 дней своего личного времени для прохождения медицинской комиссии, в его военном билете учинили запись «годен к военной службе», тем не менее, в партизаны тогда его не призвали, а сейчас, спустя три месяца опять организовали ему медкомиссию.

Обращаясь с открытым письмом к военкому комиссару Гомеля, полковнику Александру Савенку, Кастусь Жуковский пишет:

«Я не отказывался и готов в любой день явиться в военкомат по повестке для призыва на военные сборы согласно результатов медкомиссии от 6 июля 2018 года. Тратить неоплачиваемое время для повторной медкомиссии я отказываюсь и расцениваю данное требование необоснованным, направленным на воспрепятствование мне, как журналисту - фрилансеру осуществлять свою профессиональную деятельность по сбору, хранению и распространению информации».

Он заявляет, что в текущем году суды 13 раз привлекали его к крупным штрафам за «незаконное изготовление продукции СМИ», тем не менее он продолжает работать.

«Видимо в каком-то кабинете горячая чиновничья голова решила не мытьем, так катаньем лишить меня возможности нести правду людям. Военкомат используют как инструмент для воспрепятствования моей деятельности как журналиста, а это уже ни что иное, как признаки статьи 198 Уголовного кодекса», - написал в военкомат пока несостоявшийся «партизан» Кастусь Жуковский.

Журналист-фрилансер просит военного комиссара сообщить письменно причины, по которым после прохождения медицинской комиссии и признания годным к военной службе его не призвали на военные сборы летом, а также указать конкретную причину, по которой ему необходимо сейчас пройти повторную медкомиссию.

Стало известно, что военкомат не стал ждать объяснений журналиста о причинах его не явки по повестке и выписал ему уже другую повестку - о явке 23 ноября в военкомат для составления протокола по статье 24.6 КоАП.

СПРАВОЧНО: Статья 24.6. КоАП предуматривает предупреждение, или наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, или административный арест за уклонение без уважительных причин от явки в орган, ведущий административный или уголовный процесс, либо в орган дознания или предварительного следствия, либо к судебному исполнителю.