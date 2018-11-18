Из православного храма в Скиделе украли пожертвования прихожан 2 18.11.2018, 17:10

ФОто: Гродненская епархия

Из сейфа вынесли 1600 белорусских рублей.

В Скиделе из православного храма Святого архангела Михаила украли пожертвования прихожан.

Как сообщает пресс-служба Гродненской областной милиции, злоумышленники ночью повредили оконную раму, залезли в канцелярию и там взломали сейф.

Из сейфа они вынесли 1600 белорусских рублей. Возбуждено уголовно дело по ст. 205 УК (кража).

В криминальную хронику Гродненской области попали также другие необычные кражи. Например, у жительницы одной из деревень украли четырех кроликов, стоимость которых оценили в 600 рублей. А у посетителя ночного клуба в Гродно украли рюкзак с небогатой поживой: байка, зарядник для телефона, парфюми кошелек с аж двумя белорусскими рублями.