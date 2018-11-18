Завтра в Беларуси ожидаются снег и гололедица 18.11.2018, 18:53

1,354

Фото: EPA

Днем в понедельник будет до +4 градусов.

В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, а днем местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют слабый гололед, местами на дорогах гололедица, сообщает БелТА со ссылкой на Белигдрамет.

Ветер будет северо-западный и северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем будет от минус 1 до плюс 4.