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Завтра в Беларуси ожидаются снег и гололедица

  • 18.11.2018, 18:53
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Фото: EPA

Днем в понедельник будет до +4 градусов.

В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории страны, а днем местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют слабый гололед, местами на дорогах гололедица, сообщает БелТА со ссылкой на Белигдрамет.

Ветер будет северо-западный и северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем будет от минус 1 до плюс 4.


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