Сборная Беларуси стала единственной командой, не пропускавшей мячей в Лиге наций УЕФА 19.11.2018, 10:48

Общая разница забитых и пропущенных мячей 10−0.

Сборная Беларуси по футболу, завоевавшая путевку в плей-офф Лиги наций УЕФА, стала единственной командой турнира, ни разу не пропускавшей мячей на групповой стадии турнира, сообщает tut.by.

В своей группе (D2) Лиги наций белорусы ни разу не проиграли, одержав «сухие» победы над Люксембургом (1:0 дома, 2:0 в гостях) и Сан-Марино (5:0 дома, 2:0 в гостях), а также дважды сыграв вничью с Молдовой (0:0 дома и 0:0 в гостях). Общая разница забитых и пропущенных мячей сборной Беларуси 10−0.

До предпоследнего тура Лиги наций не было пропущенных мячей и у сборной Дании (группа B4), однако датчане не смогли сохранить свои ворота на замке в победном поединке с Уэльсом (2:1).

Сейчас по 1 пропущенному мячу у сборных России (B2), Боснии и Герцеговины (B3), Дании (B4), Грузии (D1). При этом россиянам, датчанам и грузинам еще предстоит провести матчи заключительного тура.

Сборная Беларуси как победитель своей группы получила путевку в более сильную лигу C.