Центробанк ограничит работу иностранных банков в России 19.11.2018, 17:11

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Несмотря протесты, центробанк решился ужесточить нормативы для «дочек» зарубежных банков.

Банк России намерен ужесточить нормативы для "дочек" иностранных банков, несмотря на протесты, которые нововведения вызвали у всех ключевых зарубежных игроков, пишет finanz.ru.

ЦБ считает нужным ограничить объем средств, которые банки могут размещать в своих материнских структурах за рубежом, сообщил Bloomberg директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов.

"Риск в том, что материнская структура в любой момент может деньги из дочернего банка вывести", - объяснил он.

Сейчас какие-либо лимиты на такие операции отсутствуют. Летом ЦБ предложил ввести ограничение в размере 20% капитала, вызвав бурную критику всех работающих в РФ зарубежных банков - от Goldman Sachs до Raiffeisen Bank International.

В комментариях на сайте ЦБ банкиры назвали поправки дискриминационными и предупредили, что они приведут к массовому нарушению нормативов и слому бизнес-моделей.

Бизнес-модель большинства иностранных банков в РФ предполагает "краткосрочное размещение средств в материнском банке", через который также "проходят сделки по закрытию рыночных и валютных рисков от клиентских и собственных операций", писал, в частности, АО "Нордеа Банк".

Следствием нововведения станет "значительное снижение доли дочерних иностранных банков на рынке банковских услуг", а также "ограничение конкуренции и создание неравноправных условий ведения бизнеса для дочерних иностранных кредитных организаций", говорилось в заявлении банка. По сути будут созданы "привилегированные условия для банков-резидентов", поддерживал коллег АО "Коммерцбанк (Евразия)", добавляя, что это приведет к "перераспределению рынка банковских услуг в сторону уменьшения доли дочерних иностранных банков".

Под ударом окажутся и клиенты "в результате ухудшения экономических условий для заключения сделок (в связи с расширением спрэдов, увеличением стоимости фондирования)", добавляли коллеги из Goldman Sachs.

Идея ударить по банкам-нерезидентам созрела у ЦБ в качестве ответа на угрозу новых санкций со стороны США и Европы, которые, как он опасается, могут заморозить доступ локальных подразделений к средствам, хранящимся за рубежом, рассказывали Bloomberg два источника в банковских кругах, вовлеченные в дискуссии.

По словам Лобанова, цель ЦБ "не в том", чтобы иностранные банки "закрылись и ушли". Регулятор дорабатывает поправки и рассматривает вариант с включением в регулирование оценки странового риска, отметил он.

"Можно сделать определенные исключения, чтобы дать им возможность все-таки вести бизнес", - заявил Лобанов.