Александр Глеб: У меня громадное желание помочь осуществить мечту миллионов белорусов 1 19.11.2018, 23:08

Александр Глеб

Полузащитник может отложить завершение карьеры в связи с попаданием сборной Беларуси в плей-офф Лиги наций.

Полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб в беседе с pressball.by признался, что может отложить завершение карьеры в связи с попаданием национальной команды в плей-офф Лиги наций.

- Вы как-то сказали, что это ваш последний сезон в карьере. Ничего не изменилось?

- Не знаю. Время покажет. Сейчас не хочу быть голословным. Доиграем сезон — матчи в чемпионате, в еврокубках. Надо попытаться выжать максимум, а там посмотрим. Конечно, буду следить за самочувствием. Само собой, с семьей посоветуюсь. У меня громадное желание сыграть в плей-офф Лиги наций, помочь осуществить мечту миллионов людей нашей страны.

Но только на нынешнем сборе узнал, что эти матчи пройдут в марте 2020-го. Я-то поначалу думал, что ближайшей весной. А полтора года — долгий срок. В общем, загадывать не будем.