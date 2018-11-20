В Минске сорвали концерт к 100-летию восстановления независимости Польши 24 20.11.2018, 10:17

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На праздничном мероприятии присутствовал посол Польши в Беларуси.

Праздничный концерт в Минске по случаю столетия восстановления независимости Польши, организованный местным отделением непризнанного властями Союза поляков Беларуси, был прерван и завершен через полчаса под давлением администратора зала, пишет znadniemna.pl.

Ранее три разных собственника отказывали в аренде помещения. Как пояснила глава минского отделения Союза поляков Елена Марчукевич два зала отказали в проведении концерта даже в выходные дни. Около 200 членов СПБ собрались перед третьим помещением, но и там столкнулись с отказом.

В последний момент участники переехали в четвертое место, но через полчаса администратор потребовал закончить мероприятие.

В кратком выступлении руководитель незарегистрированного СПБ Анжелика Борис отметила, что долг поляков в Беларуси — заботиться о польских мемориалах, так как «независимость измеряется крестами — на могилах наших дедов и прадедов».

Посол Польши в Беларуси Артур Михальский поблагодарил присутствующих, пришедших на церемонию. Он подчеркнул, что свобода и независимость являются универсальными ценностями.

Примерно через полчаса после начала концерта, после того как был исполнен польский национальный гимн и несколько патриотических песен, работник выключил свет и потребовал закончить мероприятие.

Анжелика Борис призывала собравшихся разойтись мирно и не поддаваться на провокации.

Следует отметить, что людей собралось настолько много, что они не поместились в зале.

Союз поляков в Беларуси (СПБ) поддерживал белорусское движение за национальные и гражданские права. В ответ власти Беларуси примерно в 2005 году начали давление на СПБ. Они создали подконтрольный альтернативный Союз поляков, но большинство активистов остались привержены организации во главе с Анжеликой Борис.