Высший холуяж 6 Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»

20.11.2018, 15:21

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Одна эта фраза современной пропаганды в РФ стоит всей «сталинианы».

Нет, все-таки напрасно наговаривают на современных российских мастеров пера, мол, не тот у них класс, по сравнению с теми, что были в старые времена. В несправедливости этих оценок можно убедиться, прочитав очерк Андрея Колесникова в «Ъ» от 15.11.2018, в котором автор живописует визит Путина в Сингапур. Путинский заслуженный летописец долго и подробно описывает, как во время появления на саммите Путина обязали пройти сквозь рамку, а затем наступила кульминация – Путин ЗАЗВЕНЕЛ! Тут невозможен парафраз, нужна цитата от мэтра: «И ведь Владимир Путин зазвенел. Если до этого я все это видел, то теперь услышал. О том, что это было, можно только предполагать. И поверьте, есть люди, которые с той секунды только это и делают. И говорят теперь, что даже если бы он вытащил из карманов все, что по мнению службы безопасности, могло бы зазвенеть, например, тайный мобильный телефон, о существовании которого столько лет говорят все, кто про это ничего не знает, то звон все равно никуда бы не делся, сколько бы раз его сквозь эту рамку ни попросили еще пройти. Потому что это якобы звенит то, из-за чего все-таки именно так, а не иначе относятся к Владимиру Путину в мире. ПОТОМУ ЧТО ИЗ СТАЛИ». Конец цитаты.

Ну, и где тут снижение класса? Это я спрашиваю злопыхателей и хулителей современных мастеров пера. На мой взгляд, одна эта фраза Андрея Колесникова стоит всей Сталинианы с ее многочисленными «песнями о Сталине». Весь этот сталинский холуйский эпос в современных условиях выглядит смешно и нелепо. То ли дело элегантный холуяж в исполнении Андрея Колесникова. Тут ведь важна поза. Если создатели культа Сталина падали ниц или в лучшем случае стояли на коленях перед «железо-стальным батырем» (формула из якутского эпоса в исполнении М.Н. Тимофеева-Терешкина), то Колесников лижет, вальяжно развалясь в кресле, умудряется сопровождать процесс ироническими репликами в адрес объекта вылизывания. Это – мастер-класс холуяжа эпохи постмодерна. А вы говорите…

В СТИЛИСТИКЕ КОММУНАЛЬНОЙ СКЛОКИ

Андрей Колесников пишет для образованцев, обитателей толщ офисного планктона, где ценятся интонации подмигивания, где шефу в лицо угодливо улыбаются, а в спину корчат рожи, самоутверждаясь таким нехитрым способом в глазах окрестной толпы рачков и водорослей. Для массовой российской аудитории этот стиль и слог непонятен и чужд. Люди, выросшие в коммуналках, среди безысходной пьяной дикости тысяч российских рабочих поселков и безнадежного уныния российских, ценят другой формат и иной метод повышения своего статуса. Чтобы понять душу этих людей, достаточно посмотреть пару-тройку видео, на которых российские школьники травят и унижают тех, кого они выбрали в качестве своих жертв. Именно на эту аудиторию бывших школьников-садистов, пополнивших армию бюджетников, а фактически армию безработных, и рассчитаны многочисленные политические ток-шоу российского телевизора, в которых ведущие и «эксперты» унижают, оскорбляют, а порой и просто бьют тех, кого специально приглашают в качестве представителя иной, враждебной точки зрения.

В программе «60 минут» от 15.11.2018 никого не били, но оскорблений и унижений на долю гостей, которые зачем-то согласились представить россиянам иную, по сравнению с официальной, точку зрения, выпало изрядно. Стоило Гордею Белову, который представлял на этом шоу Украину, раскрыть рот, как его тут же перебил «политолог» Сергей Марков: «Гордей, вы трезвый?» Поскольку представитель Украины на секунду замешкался с ответом, «политолог» Марков перехватил инициативу и понес такую ахинею, что вопрос о его собственной трезвости задавать было совершенно бессмысленно. Говоря о санкциях, которые Украина ввела против организаторов «выборов» в «ДНР» и «ЛНР», Марков нагонял жути: «Люди поедут в Анталию или в Болгарию отдыхать с семьями, эти учителя, которые организовывали выборы, и их там схватят, этих учителей, вывезут в Киев, и будут там судить!» Когда «политолог» Марков рисовал эту ужасную картину массового вывоза донецких и луганских учителей в Киев с последующей расправой над несчастными, лицо его выражало страдание, а голос срывался от горя.

В это время другой представитель Украины, Павел Жовниренко, молча вытащил плакат с надписью «БРЕХНЯ» и, прижав его к груди, встал в одиночный пикет в студии «60 минут». Как показало последующее развитие событий, Павлу Жовниренко это вскорости аукнулось. Но в этот момент одиночный пикет Жовниренко не произвел на «политолога» Маркова никакого впечатления, и он продолжал нести ахинею. «Украиной управляет не президент, а оккупационная система: ЦРУ, Пентагон, а в конечном счете – Госдеп!» — заявил Марков. Причем, несмотря на то, что эту фразу он повторяет уже, вероятно, в тысячный раз, в каждом ток-шоу, она у него всякий раз звучит как откровение.

Когда «политолог» Марков надоел уже до чертиков всем, включая и Скабееву с Поповым, они решили устроить диалог с Америкой. На экране появился бывший посол США в Украине Джон Хербст. На просьбу Скабеевой объяснить, зачем Америка снабжает Украину оружием, Джон Хербст попытался ответить, что США таким образом пытается поддержать украинский народ в его борьбе против российской агрессии. Однако Скабеева не дала американцу не только закончить мысль, но и договорить до конца хотя бы одну фразу. Каждое слово американского дипломата ведущая «России 1» встречала смехом и комментариями, после каждого его слова вставляла свой встречный вопрос. Наконец, Хербст не выдержал: «Дайте мне договорить, у вас есть целый час, а мне нужно всего несколько минут». На что Скабеева возмущенно фыркнула: «Поучать нас еще будет!»

Но у парочки ведущих была на счет Хербста домашняя заготовка, поэтому его продолжали удерживать на экране студии, хотя и не давали говорить. «Вот вы, такой уважаемый человек, — с трудом скрывая глумливую улыбку начал Попов, — а тут у вас происходит такая нелепейшая встреча: бывший адвокат Фейгин привозит какой-то «список Путина», в котором и мы есть со Скабеевой. Раньше к вам ездили такие люди как Немцов и Касьянов, а теперь к вам приезжает какой-то полууголовник».

«Зачем с уголовником Фейгиным встречаетесь?» — поставила вопрос ребром Скабеева.

Ответить американскому дипломату естественно не дали, да и ответ его никого не интересовал. Ведущим было важно публично назвать Марка Фейгина «уголовником» и попытаться скомпрометировать идею «списка Путина», который состоит из участников преступлений путинского режима и передается в Конгресс США для принятия индивидуальных санкций. Назвав Марка Фейгина «уголовником» и «полууголовником», Скабеева и Попов дали ему прекрасную возможность подать в суд, поскольку ни тем, ни другим Марк Фейгин не является. Он действительно недавно проиграл в Хамовническом суде Анатолию Шарию, подавшему на него иск по статье 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации»). Вероятно, ни Попов, ни Скабеева не в курсе, что проигрыш в гражданском суде не делает человека «уголовником» и даже «полууголовником» не делает. Надеюсь, Марк Фейгин сможет просветить этих людей с помощью иска по той же 152-й статье ГК РФ.

Тем временем Павел Жовниренко решил не ограничиваться стоянием в одиночном пикете с плакатом «БРЕХНЯ», а высказать свои соображения вслух. И немедленно получил от Скабеевой. «Рот свой закройте или сейчас уйдете отсюда!» — заорала Скабеева на Жовниренко, после чего тот молча стал собирать свои бумаги и покинул студию.

«Выпейте валерьяночки!» — посоветовал Евгений Попов уходящему Жовниренко, а когда тот скрылся за пределами студии ведущий «60 минут» объявил: «Идиотам в нашей студии – не место!» И тут же опроверг себя, дав слово «политологу» Маркову…

От столкновения с хамом в общественном транспорте или на лестничной площадке никто не застрахован. Причины, по которым люди идут в программы, где хамы устанавливают свои хамские правила, у всех разные. Кто-то это делает за деньги. Кто-то хочет успеть крикнуть слово правды телезрителям до того, как его начнут закрикивать и затаптывать. Понять этих людей можно, но все равно остается чувство неловкости. Но больше всего было неловко по итогам описанной выше программы «60 минут» за представляющего здесь Украину Гордея Белова и еще одного участника этой программы, заместителя председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова. Особенно огорчил Рыбаков. Мне всегда казалось, что если при тебе кого-то оскорбляют и унижают, то нормальный человек в этой ситуации не может делать вид, что ничего не происходит.

Меня бы порадовало, если бы зампред «Яблока», которая считается партией российской интеллигенции, Рыбаков потребовал бы не перебивать американского дипломата, не называть Фейгина «уголовником», а когда Скабеева обхамила и фактически выгнала представляющего Украину Жовниренко, я был бы рад, если бы Рыбаков демонстративно покинул бы студию в знак солидарности. Ничего этого не произошло. И это грустно.

Игорь Яковенко, «Ежедневный журнал»