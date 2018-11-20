Сейм Литвы признал командира антисоветских партизан главой Литовского государства 2 20.11.2018, 15:30

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Адольфас Раманаускас-Ванагас

Адольфас Раманаускас-Ванагас признан главой Литвы.

Парламент Литвы 20 ноября заявил, что командующий партизанами Адольфас Раманаускас-Ванагас был фактическим главой Литовского государства, боровшегося против оккупантов, сообщает Delfi.

За такую резолюцию проголосовал 91 депутат, 7 воздержались, против не голосовал никто. В принятом документе констатируется, что первый заместитель председателя президиума Движения борьбы за свободу Литвы Раманаускас-Ванагас после убийства Йонаса Жямайтиса-Витаутаса 26 ноября 1954 года до своей смерти 29 ноября 1957 года "был самым высокопоставленным на тот момент оставшимся в живых должностным лицом Литовского государства и руководителем боровшегося с оккупацией Литовского государства".

Йонас Жямайтис-Витаутас был убит в Москве, в Бутырской тюрьме в ноябре 1954 года. Законами он признан руководителем государства.

Раманаускас-Ванагас в 1952-1953 годах покинул активную вооруженную борьбу и скрывался с семьей до 1956 года, когда был арестован. После жестоких пыток он был казнен в 1957 году.

Некоторые юристы говорят, что Раманаускаса-Ванагаса можно было признать руководителем государства только, если будут обнаружены данные о том, что после смерти Йонаса Жямайтиса-Витаутаса он выполнял обязанности председателя.

Вооруженное сопротивление продолжалось до 1953 года.

В октябре 2018 года останки Раманаускаса-Ванагаса были перезахоронены на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе(останки в этом году были обнаружены на Сиротском кладбище).