закрыть
21 ноября 2018, среда, 9:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Семейная пара из Джорджии вернула владельцу набитую деньгами сумку

  • 21.11.2018, 9:22

Внутри сумки было 25 тысяч долларов.

Семейная пара из американского города Ринкон, штат Джорджия, нашла набитую деньгами сумку и вернула ее владельцу, сообщает segodnya.ua.

В инкассаторской сумке, которую обнаружили Джефф и Мишель Грин, оказалось около 25 тысяч долларов. Супруги вернули находку в полицию. К тому времени там уже знали о пропаже.

Ранее владелец магазина Гаутамбхай Пател сообщил, что потерял сумку с деньгами. В полиции начали расследование, но надеялись, что деньги найдут и вернут сознательные граждане.

Департамент полиции Ринкона опубликовал в Facebook фотографию со встречи Грин и Гаутамбхая и напомнил, что и закон, и мораль требуют возвращать найденные деньги владельцу.

Фото: страница Rincon Police Department в Facebook

популярное за неделю

Мнение

Стоит статуя в лучах заката
Стоит статуя в лучах заката Ирина Халип
Новый «20-й съезд»
Новый «20-й съезд» Игорь Эйдман
Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович