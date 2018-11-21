Семейная пара из Джорджии вернула владельцу набитую деньгами сумку 21.11.2018, 9:22

Внутри сумки было 25 тысяч долларов.

Семейная пара из американского города Ринкон, штат Джорджия, нашла набитую деньгами сумку и вернула ее владельцу, сообщает segodnya.ua.

В инкассаторской сумке, которую обнаружили Джефф и Мишель Грин, оказалось около 25 тысяч долларов. Супруги вернули находку в полицию. К тому времени там уже знали о пропаже.

Ранее владелец магазина Гаутамбхай Пател сообщил, что потерял сумку с деньгами. В полиции начали расследование, но надеялись, что деньги найдут и вернут сознательные граждане.

Департамент полиции Ринкона опубликовал в Facebook фотографию со встречи Грин и Гаутамбхая и напомнил, что и закон, и мораль требуют возвращать найденные деньги владельцу.