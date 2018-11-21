В Израиле рассказали о предложении Москвы по уходу Ирана из Сирии 21.11.2018, 9:54

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Выдвинуто одно главное условие.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на закрытом заседания комитета Кнессета по иностранным делам и обороне рассказал, что Москва предложила США и Израилю сделку: в обмен на ослабление санкций США Иран выведет свои вооруженные подразделения из Сирии. Об этом со ссылкой на депутатов Кнессета — членов комитета сообщают 10-й канал израильского телевидения и издание Axios, передает РБК.

По словам депутатов, которые присутствовали на заседании комитета, Нетаньяху рассказал, что Россия предложила план вывода иранских сил из Сирии в обмен на смягчение санкций против Ирана не только Израилю, но и США. 10-й канал отмечает, что это предложение означает изменение российской позиции: ранее Москва заявляла, что присутствие иранских сил в Сирии законно. «Режим в Москве впервые представил предложение о тотальном выводе иранцев из Сирии, связав сирийскую кампанию с напряженностью между Вашингтоном и Тегераном вокруг ядерной сделки», — уточняет 10-й канал.

Источники отмечают, что пока неясно, было ли предложение сделано во время разговора Нетаньяху президентом России Владимиром Путиным в Париже. Источники рассказали, что Нетаньяху назвал беседу плодотворной и позитивной. При этом премьер уточнил, что, по словам Путина, Россия не может самостоятельно решить вопрос о выводе иранских войск из Сирии, для этого ей необходимо сотрудничество с другими странами.

Кроме того, Нетаньяху рассказал, что 8 ноября в Вене состоялась встреча спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри с представителями Кремля, а несколькими днями ранее глава правительства Израиля встречался с Джеффри в Иерусалиме.

ВВС Израиля неоднократно наносили удары по иранским объектам на территории Сирии. Во время одной из операций ракетой сирийских сил ПВО российского производства был сбит российский военный самолет Ил-20. Москва обвинила в инциденте Израиль, израильские военные ответили, что самолет был сбит из-за беспорядочного огня сирийских ПВО.