Декрет о «тунеядцах»: власти играют в белорусскую рулетку 1 21.11.2018, 11:40

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Фото: «Радыё Свабода»

«Выстрелить» может в самый неожиданный момент.

Несколько дней назад рабочие в Минске объявили забастовку, заявив: «У нас лопнуло терпение». Оказалось, что работникам столичного предприятия по производству дверей «ВКТ Констракшн» уже несколько месяцев не платят зарплату. В результате, остановилась работа двух цехов.

Журналисты Charter97.org поговорили с лидером Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александром Ярошуком:

- Даже по официальной статистике количество организаций, которые имею задолженности по зарплатам постоянно увеличивается. К нам работники «ВКТ Констракшн» за помощью не обращались, но их ситуация в том же Минске далеко не уникальна.

Например, в начале ноября стало известно о проблемах на минском заводе автоматических линий имени Машерова. Там людям три месяца не платили зарплату. На самом деле, вся беда в том, что работники зачастую боятся открыто об этом говорить.

Вероятно, в случае с предприятием по производству дверей, людям уже стало просто невмоготу и они решили бастовать. К сожалению, официальная статистика не отображает реальную ситуацию с выплатами зарплат, а во многих подобные случаях на предприятиях стараются всеми силами замолчать проблему.

- В 1991 году в Минске прошли массовые протесты рабочих, которые подорвали основы советской власти. Тогда люди остались без средств к существованию и единственным способом изменить ситуацию были акции протеста. Не напоминает ли вам положение рабочих сейчас ситуацию в начале 90-ых? Может ли история повториться?

- Я очень ярко помню те события. Безусловно, те моменты и истины до сих пор вспоминаются, как проявление белорусами всех тех лучших качеств, которые им свойственны. В той ситуации, когда речь идет о человеческом достоинстве.

У событий тех лет были свои исторические предпосылки, условия, но, кто знает, не удивят ли белорусы еще раз весь мир чем-либо подобным...? Тот политический курс, та экономическая политика, которые осуществляются властями — они в значительной степени провоцируют возможность повторения подобных событий, которые были 27 лет назад.

- Уже совсем скоро вступит в силу декрет о «тунеядцах». Ситуация выглядит так, что работники многих предприятий могут пополнить списки «тунеядцев», которые должны быть готовы уже к 1 декабря. На ваш взгляд, как работники могут отреагировать на подобные выдумки властей?

- Сейчас мы может только предполагать, к чему в конечном итоге приведет декрет о «тунеядцах». Какие проблемы он породит. Естественно, что по-прежнему мы считаем, что это вопиющее нарушение прав белорусов. Его принятие - это совсем не то, что диктует сегодняшняя ситуация. Ведь Беларусь находится в сложнейшем социально-экономическом положении.

Нужно срочно менять подход, а не закручивать гайки, как предполагает декрет. Власти поддаются искушению заниматься поборами с «тунеядцев».

Знаете, я считаю так, никто не знает, что может быть спусковым крючком для возникновения социальных волнений. Белорусская власть уподобилась игроку в «белорусскую рулетку»: выстрелит или не выстрелит, приставив к виску дуло пистолета. На самом деле, может «выстрелить» в самый неожиданный момент.

Неправильная экономическая политика, которая нуждается в принципиальных изменениях, может привести к серьезным непредсказуемым последствиям, которые сейчас, с моей точки зрения, надо бы всячески избегать перед лицом тех вызовов, которые стоят перед страной. Такая экономическая политика реально связана с угрозой потери независимости. Ведь любая независимость имеет реальное наполнение и прежде всего речь идет устойчивом экономическом развитии.

- Осенью в Беларуси может быть принят новый Трудовой кодекс, который может стать едва ли не худшим в мире. Что вы скажете про готовящиеся изменения в Трудовом кодексе?

- К нам в профсоюз постоянно обращаются люди. Проблемы с выплатой зарплат, дискриминация работников - это насущные проблемы. Очевидно, что в Беларуси происходит деградация трудового законодательства. Мы стоим перед угрозой принятия нового Трудового кодекса, который существенно изменит условия труда. Власти хотят сделать людей полностью бесправными.

И это все происходит в ситуации, когда мы знаем на чьей стороне играют государственные профсоюзы и в чьих интересах они проводят свою политику. Здесь скрашивают ситуацию независимые профсоюзы.

О общем, ситуация очень сложная. Нужно коренным образом менять социально-экономическую политику в стране. Беларусь остро нуждается в переменах в политике вообще и в социально-экономической в частности.