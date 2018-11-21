Бунт в Оброво: как полесская деревня прогнала ОМОН 1 21.11.2018, 14:37

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Милиционеры настолько не ожидали отпора, что даже потеряли пистолеты.

В 1997 году жители деревни Оброво Ивацевичского района разгромили ОМОНовцев, которые «приехали наводить порядки». Милиционеры настолько не ожидали отпора полешуков, что даже потеряли пистолет.

Недавний случай, когда суд в Минске признал 17-летнего юношу виновным в нападении на сотрудника ОМОНа, оживил интернет-дискуссии о взаимоотношения милиционеров и общества.

Корреспонденты «Радыё Свабода» посетили деревню Оброво, которая славится в Ивацевичском районе своей воинственностью, и узнали, почему же крестьяне 20 лет назад напали на ОМОНовцев.

Сегодня нигде в интернете невозможно найти упоминание о том конфликте сельчан с ОМОНом. Однако, первый же житель деревни, с которыми пообщались журналисты в Оброво, рассказал, что милиционеров сельчане били на свадьбе в его семье:

«Мой сын женился тогда. На селе были 4 свадьбы. И вот этот ОМОН приехал порядки наводить - хватали тех, кто выпил... А народ на свадьбе подвыпивший был, как дали им... Ну их избили тогда капитально... Они сами виноваты, беременную женщину, кажется, ударили...»

Второй обровец, Иван, подтверждает, что конфликт тогда действительно поднялся из-за того, что милиционеры толкнули беременную женщину.

Свидетели тех событий рассказывают, что даже обровские женщины и дети бежали бить ОМОНовцев. Женщины, которые тогда были на свадьбах в высоких каблуках, снимали туфли и крушили каблуками фары и мигалки на авто, на котором приехали милиционеры.

Обровцы говорят, что ОМОНовцы тогда были настолько обескуражены, что, убегая, потеряли пистолеты. Правда, оружие обровцы потом вернули.

Но, как ни странно, наказаны тогда были не полешуки, а сами ОМОНовцы. Мол, некорректно вели себя с сельчанами, говорят жители Оброво.

Местная «Газета Владимира Кудинова» писала тогда, что «Пьяная деревня напала на ОМОН», однако сейчас о той драке нет ни одного упоминания в интернете.

Слава воинственного народа до сих пор бежит перед обровцами - в этой деревне и сейчас с настороженностью принимают каждого неместного человека.

Тем не менее, в настоящее время эта отдаленная от райцентра 500-летняя деревня постепенно разрушается. Хотя здесь живет более тысячи жителей, количество их уменьшается - теперь здесь более 120 заброшенных домов.