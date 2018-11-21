«Другой работы нет? А запасная рука у вас есть?» 1 21.11.2018, 15:21

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Геннадий Литвинов (справа) и Леонид Судаленко

Профсоюз РЭП защитил работника, искалечившего руку на лесопилке.

Член профсоюза РЭП Геннадий Литвинов, чуть не оставшийся без руки после травмы, получил компенсацию за пять месяцев больничного листа – 1300 рублей. Предприятие «Патико Экспорт» не хотело платить до последнего, пишет praca-by.info.

Это уже второй судебный процесс с членом профсоюза РЭП Геннадием Литвиновым. Во время первого похода в суд профсоюз РЭП добивался от нанимателя признания: Геннадий Литвинов действительно работал на лесопилке, а не «пришел с улицы и встал за станок». Первый процесс закончился успехом для работника: суд обязал речицкое СООО «Патико Экспорт» оформить трудовую книжку и заплатить работнику за период нетрудоспособности.

Интересы члена профсоюза РЭП Геннадия Литвинова представляет правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко.

После того, как профсоюз РЭП в суде доказал факт трудовых отношений, Леонид Судаленко от имени работника подал второй иск: о возмещении морального вреда. В ноябре состоялось первое судебное заседание:

– В иске мы заявляли не только возмещение морального вреда, но и потребовали от нанимателя оплатить пять месяцев больничного. Наниматель, несмотря на то, что суд установил факт трудовых отношений, пошел в кассацию. Суд второй инстанции также подтвердил, что Геннадий Литвинов действительно состоял с нанимателем в трудовых отношениях, а не «просто пришел с улицы и встал за станок». Наниматель все равно отказывался оплачивать ему больничный лист. И только после того, мы подали в суд на возмещение морального вреда, а заодно и больничного, наниматель выплатил деньги за больничный лист: чуть больше 1300 рублей. Об этом заявила адвокат ответчика в начале судебного заседания. То есть, часть исковых требований была выполнена во внесудебном порядке. Процесс еще не начался, а 1300 рублей члену профсоюза РЭП уже вернули.

Леонид Судаленко подчеркивает, что с нанимателем Геннадия Литвинова приходится все решать через суд:

– Не пошли бы в суд – не было бы ни признания трудовых отношений, ни признания травмы производственной, ни оплаты больничного, ни страховых выплат по инвалидности, ни – тем более! – компенсации морального вреда. Только рука была бы все так же искалеченной. Без суда Геннадий Литвинов ничего не получил бы от «Патико Экспорт», к сожалению.

Андрей Стрижак, зампред профкома Гомеля, отдельно отмечает деструктивную позицию нанимателя в течение всего процесса:

– Все вопросы, которые можно было бы решить в досудебном порядке, приходится решать через суд. «Патико Экспорт» погашает задолженности, оформляет трудовую книжку, признает трудовые отношения – только после суда! Ничто не мешало нанимателю оплатить больничный лист, и то, что пришлось требовать законных денег через суд, очень хорошо их характеризует. Когда сам Геннадий Литвинов обосновывал моральный вред, он рассказал, как у него сейчас складываются отношения с нанимателем. Рассказал, что обращался к своему бывшему работодателю с просьбой помочь ему: просил отдать ему обрезки пиломатериалов, чтобы топить печь, так как одной рукой он не может нарубить себе дрова. По сути, обращался за мусором, который лесопилка все равно выбрасывает. Ему отказали! Настолько жесткую позицию занимает наниматель. Это просто не по-человечески!

Людям, которые идут работать без оформления трудовых отношений, несмотря на все риски, Андрей Стрижак приводит дело Литвинова в пример:

– Учитывайте, что вы можете быть на его месте. Это хорошо, что Литвинов нашел профсоюз РЭП. А если нет – что бы с ним было? Говорите, другой работы нет? А запасная рука у вас есть? Или еще одно здоровье? Все равно, что ехать без страховки в колхоз собирать морковку или картошку: не дай бог, с вами что-то случится – и никто вам ничего не должен.