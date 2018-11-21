В Египте пропала белоруска 21.11.2018, 18:57

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Фото из аккаунта Ульяны Ягоднициной в Фейсбуке

Мать и друзья подозревают эзотериков.

В Египте пропала 30-летняя гражданка Беларуси Ульяна Ягодницына. 9 ноября девушка пошла в магазин и перестала выходить на связь. Бывший муж Ульяны, египтянин Айман, заявил в полицию об исчезновении, передает euroradio.fm.

Ульяна разошлась с мужем в прошлом году, но сохранила с Айманом хорошие отношения. Их 5-летний сын, хоть и остался с матерью, часто проводил время с папой и бабушкой. Правда, отношения не были безоблачными: летом Айман не предоставил Ульяне разрешение на выезд в Беларусь — беспокоился, что девушка может остаться с сыном на родине.

"Последнее сообщение от Ульяны было 9 ноября, — рассказывает мать девушки Елена Ягодницына. — До этого мы регулярно созванивались, она очень заботилась, чтобы я не волновалась. Утром 9 ноября дочь написала о планах на день, а в обед сообщений уже не было. Сейчас её ищет полиция Египта, о ситуации знает посольство [Беларуси в Египте. — Прим.]. Но в полиции ничего не говорят".

Сузила круг общения, квартиру оплатила до ноября

Из Беларуси Ульяна уехала семь лет назад, окончив лингвистический университет. В Египте она работала переводчицей, организовывала концерты, работала на радио и в рекламном агентстве, занималась дизайном. На страницах Ульяны в соцсетях много позитивных фото с сыном и друзьями.

Фото из личного архива Ульяны

О себе девушка пишет, что занимается саморазвитием, интересуется психологией и литературой. Ульяна владеет арабским и английским языками.

"Ульяна умная и коммуникативная девушка, она интересовалась эзотерикой, — продолжает Елена. — Возможно, на неё было оказано давление. Я очень много думала всё это время: возможно, она куда-то уехала. Она работала на радио, которое вещало на Израиль, была агентом разных моделей. Короче, вела активный образ жизни. А в последнее время — странная вещь — дочь почему-то очень сузила круг общения с людьми".

За дочь женщина начала беспокоиться в середине октября. В разговорах Ульяна казалась грустной, говорила о депрессии, а в последнее время увлеклась творчеством американского доктора и писателя индийского происхождения Дипака Чопра.

Дипак Чопра — автор многих книг на духовные, религиозные темы, пропагандист "альтернативной медицины", которого ученые считают шарлатаном. В 1998 году ему присудили Шнобелевскую премию за уникальную интерпретацию квантовой физики в отношении здоровья, свободы и стремления к экономическому благополучию. Критики Дипака Чопра говорят, что его подход отталкивает людей от эффективного лечения, и что он только дарит пациентам ложную надежду.

"Я тоже начала читать этого автора, — продолжает мать Ульяны. — Честно говоря, мне стало не по себе от такой литературы. Возможно, его произведения оказали влияние на дочь. После исчезновения я анализировала поведение дочери. Даже отдельную таблицу её действий в октябре и ноябре сделала. Например, мне она говорила, что забрала сына от свекрови, хотя на самом деле ребёнок был у бабушки. Ульяна начала врать".

Таблица матери Ульяны

Полиция исключила версии самоубийства или несчастного случая — тело девушки не найдено. В последний раз Ульяну видели около супермаркета в Каире, где она попала на камеру видеонаблюдения. Компьютер и один из телефонов белоруски забрала полиция. Хозяин квартиры, которую она снимала, говорит, что она оплатила аренду только за октябрь.

"Бывшего мужа проверяет полиция"

Сейчас пятилетний сын Ульяны живёт в семье отца. Мать Ульяны не верит в причастность Аймана к исчезновению дочери:

"Я к нему очень хорошо отношусь, несмотря на развод. Через переводчик мы разговариваем. Его семья и ко мне уважительно относится. Мужа я не подозреваю, я его знаю. Полиция проверяет сейчас Аймана, но у него нет мотива что-то сделать с Ульяной".

После развода между Ульяной и Айманом произошёл конфликт: белоруска собиралась приехать к матери в Жодино вместе с сыном, но бывший муж не разрешил им вместе выехать за пределы Египта, поэтому некоторые друзья девушки подозревают, что бывший муж имеет отношение к её исчезновению. Другие разделяют мнения матери Ульяны:

"Мы познакомились [с Ульяной] в 2013 году, — рассказывает Наталья, белоруска, которая живёт в Каире. — Встречались, переписывались. Потом наши дети подружились, у меня дочке пять лет, у неё — сыну. Ульяна очень активный человек. Последние годы она работала в медийной сфере. У неё были разные знакомства, встречи. Активная жизнь не нравилась её египетскому мужу. Версии исчезновения могут быть разные: подозрительные знакомые, которые интересовались женщиной славянской внешности, рядом Сирия, где торгуют людьми, органами".

В одном из последних разговоров с подругой Ульяна признавалась, что отношения с бывшим мужем меняются к лучшему. Осенью они вместе повели сына в первый класс, потом разговаривали в кафе.

"Инициатором развода была Ульяна, — продолжает Наталья. — У неё были планы на карьеру, много работы. Хотела быть больше, чем просто домохозяйкой, а муж требовал, чтобы следила за домом, за порядком. Начались разногласия. Аймана я лично знаю, он не мог с Ульяной, что-то сделать. Вполне адекватный, нормальный человек. Напрасно его подозревают".

Наталья также обратила внимание, что в последние месяцы поведение Ульяны изменилось. Она замкнулась, не хотела даже звонить знакомым. Но говорит, что на самоубийство Ульяна никогда бы не решилась.

"Приходится врать сыну, что мать на работе"

Известно, что границы Египта Ульяна не покидала.

"Полиция это проверила, — рассказывает Наталья. — Не знаю, что произошло. В стране сейчас непростая ситуация с экономикой. В арабском мире много обмана. Разное могло быть, а славянка-иностранка — это всегда сладкий кусочек. Учитывая, что у неё был непростой жизненный период, этим кто-то мог воспользоваться".

В беседе Айман рассказал, что каждый день ходит в полицию. Личных версий, что произошло с Ульяной, у мужчины нет, но изменения в поведении девушки в последнее время он тоже заметил.

"Я не медик, чтобы говорить, была депрессия или нет, — коротко ответил гражданин Египта. — Сын сейчас живёт со мной. Ему приходится врать, что мать на работе".

"Есть ощущение, что она спланировала свое исчезновение"

Телефон Ульяны Ягоднициной отключён. В съёмной квартире полиция несколько раз проводила обыск, но что искали и нашли ли что-нибудь, родным не сообщают. Кроме сотрудников, поисками девушки также занимаются местные волонтёры.

"Об исчезновении я узнала от белорусского консульства 11 ноября, — говорит Еврорадио волонтёр Ирада. — Я живу в Египте уже 13 лет. Если что-то случается, то меня подключают к проблеме. С Ульяной я лично не знакома. Конкретных версий произошедшего, к сожалению, нет, но есть ощущение, что она спланировала своё исчезновение".

Волонтёр объясняет, что за полтора месяца до исчезновения Ульяна бросила работу, прекратила общественную жизнь. Перед исчезновением она оставила сына в семье бывшего мужа.

"За две недели до исчезновения она отдала ребёнка свекрови, — продолжает Ирада. — Ульяна только звонила сыну, хотя живёт в десяти минутах пешком от их дома. И это удивительно, ведь Ульяна хорошая мать, и много внимания сыну отдавала. Я переговорила с доброй сотней её знакомых, но нет ни одной зацепки. Все говорят: “Мы давно с ней не общались”".

Могла ли Ульяна попасть в религиозную секту? Таких сведений у волонтеров нет. Они объясняют, что в Египте эта деятельность тщательно контролируется и останавливается службами госбезопасности. Знакомые и бывшие коллеги Ульяны говорят о девушке только хорошие слова.

"Говорят, что была активным и весёлым человеком, — рассказывает волонтер. — Я была дома, где сейчас живёт сын. Мы только познакомились, ничего узнать не удалось. Видно, что бывший муж очень переживает. В семье тоже нет версий, что могло случиться".

Посольство Беларуси в Египте знает об исчезновении Ульяны Ягоднициной, консул держит ситуацию на контроле и по мере возможностей содействует полиции Каира в поисках.