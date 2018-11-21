Матвей Ганапольский: Россию никто не боится, а крики по зомбоящику Запад не интересуют 4 Матвей Ганапольский

21.11.2018, 20:26

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МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Путинскую Россию откровенно презирают и будут делать все, чтобы ее гибридные заморочки не прошли.

Россия заявляет, что санкции Запада ей нипочём.

Они действительно ей нипочём. Пока течёт нефть, пока шипит газ санкции действительно нипочём. Почти. Потому что, если кто-то найдёт подтверждение словам Медведева, что санкции благотворно подействовали на Россию, что они стимулировали собственное производство, что они освободили место на товарных полках для отечественного производителя, которого душил проклятый Запад, то «все присутствующие в зале» пожелают России счастья и дальнейшего счастья и процветания. И тут я даже спорить не буду по поводу санкций, пусть россияне сами определяют свою жизнь и сами выбирают своих руководителей.

Но говорить, что российского кандидата в руководители Интерпола Александра Прокопчука не выбрали из-за каких-то санкций — это неправда. Нет санкций, в которых было бы написано, что они распространяются на россиянина в Интерполе.

Тут всё ужасней.

Когда Песков говорит, что во время выборов было беспрецедентное давление и вмешательство, я с ним абсолютно согласен и напомню, что когда зашёл разговор о Прокопчуке, то немедленно начала создаваться настоящая антироссийская коалиция. Украина и Литва заявили, что если изберут Прокопчука, то они приостановят своё членство в Интерполе, а американские сенаторы призвали не допустить избрание россиянина. Думается, что если бы его избрали, то работа Интерпола была бы, практически блокирована — страны, критически относящиеся к России, заявляли бы, что Прокопчук проталкивает к розыску выгодных России людей и препятствует поимке тех, кого поймать для Москвы невыгодно. И неважно, выполнял ли бы Прокопчук прямые указки Кремля, все считали бы его фигурой паленой.

Тут уместно по-одесски спросить: «А оно Интерполу надо?» Ответ на поверхности — не надо. Вот почему Прокопчук не прошел.

Так вот, обратим внимание, что санкций не было, но Песков говорит о беспрецедентном давлении. Так откуда оно? Оно от такой штуки, которую Россия презирает и не желает иметь с ней дела.

Называется эта штука — международное общественное мнение.

И это международное общественное мнение становится все сильнее, ибо Россия, как ни крути пока что входит в кучу международных организаций. А там, как ни крути, полно стран, которые путинскую России откровенно презирают и будут делать все, чтобы ее гибридные заморочки не прошли. И история с Интерполом для этой, назовем ее так, Антироссийской коалиции, крайне важна — опробована ее сила и она выиграла.

Думается, что консолидированные антироссийские шаги будут все активнее — Россия, из-за Путина, радиоактивна, ее никто не боится, а крики по зомбоящику Запад не интересуют.

Крым, конечно, «наш», но для России остальной мир явно становится «не нашим».

Но это уже проблемы граждан России.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»