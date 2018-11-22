США ввели санкции против России, чтобы блокировать поставки нефти в Сирию 22.11.2018, 8:24

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Минфин США раскрыл схему российских компаний.

Администрация Трампа ввела санкции против одной иранской и трех российских компаний, включая дочернее предприятие российского Министерства энергетики, пытаясь таким образом перекрыть поставки нефти режиму сирийского лидера Башара Асада, пишет Bloomberg (перевод – inosmi.ru).

Эти компании помогали незаконно перевозить на морских судах иранскую нефть, предназначенную для правительства Асада, подчеркивается в выпущенном во вторник заявлении Министерства финансов США, в котором объявлено о введении новых санкций. Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против одного гражданина России и одного гражданина Сирии, связанных с двумя российскими компаниями: с «Промсырьеимпортом», дочерним предприятием Министерства энергетики России, и с компанией «Глобал вижн груп» (Global Vision Group). Введенные санкции распространяются также на двух сотрудников Центрального банка Ирана, которые, по данным Министерства финансов США, были вовлечены в эти схемы.

«Сегодня мы действуем против сложных схем, используемых Ираном и Россией для поддержки режима Асада, а также для финансирования зловредной деятельности Ирана, — подчеркнул в заявлении министр финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin). — Сотрудники иранского Центрального банка продолжают использовать международную финансовую систему, а в данном конкретном случае они даже воспользовались услугами компании, название которой предполагает торговлю гуманитарными товарами, и делалось это для облегчения проведения финансовых транзакций, поддерживающих схему торговли нефтью».

Иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company использовалась в качестве посредника Центрального банка этой страны для перевода денег на счета расположенного в России АО «Мир Бизнес Банк», отмечается в документе американского Министерства финансов. По его данным, эти деньги сначала направлялись компании «Глобал вижн груп», а затем объединению «Промсырьеимпорт», которое и оплачивало поставку иранской нефти в Сирию, отмечается в заявлении Министерства финансов США.

Министерство финансов США также предостерегло судоходные фирмы от участия в поставках нефти режиму Асада. Вовлеченные в подобные схемы суда обычно отключают сигнальные приборы, чтобы скрыть свое участие, отметил высокопоставленный сотрудник Министерства финансов США в ходе организованного для журналистов брифинга.

Объединение «Промсырьеимпорт» на своем веб-сайте сообщило, что в фокусе ее деятельности находится «реализация государственной энергетической политики». Эта ассоциация с прошлого года помогает осуществлять поставки иранской нефти. Россия защищает свою торговлю с Ираном и с Сирией, утверждая при этом, что ее действия не противоречат санкциям ООН.

Мохаммед Амер Альшвики (Mohammad Amer Alchwiki), который, по данным Министерства финансов США, контролирует работу компании «Глобал вижн груп», также участвует в других схемах по переводу сотен миллионов долларов «иранским доверенным лицам» на Ближнем Востоке, подчеркивают американские чиновники. Свою деятельность, по данным Министерства финансов США, он координировал с членом организации «Хезболла» Мухаммедом Касиром (Muhammad Qasir), который уже находится под американскими санкциями.

Помимо Альшвики, в санкционный список Министерства финансов США попали также следующие лица:

Андрей Догаев (Andrey Dogaev), первый заместитель директора объединения «Промсырьеимпорт»;

Расул Саджад (Rasul Sajjad) и Хоссейн Ягуби (Hossein Yaghoobi), директор международного управления и заместитель управляющего по международным делам Центрального банка Ирана;

Мухаммед Касим аль-Баззаль (Muhammad Qasim al-Bazzal) — член «Хезболла» и партнер Касира.