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Фотофакт: В минском гипермаркете продают клубнику почти по 40 рублей

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  • 22.11.2018, 9:18
  • 1,512

Еще недавно цена была почти в три раза ниже.

В минском гипермаркете продают клубнику почти по 40 рублей за килограмм, сообщает tut.by. Еще недавно на прилавках лежала отечественная клубника по 15 рублей за килограмм. Теперь есть только привозная из Нидерландов по 38,99 рубля.

Интересно, что ягоды, которые выращивают и у нас, стоят дороже, чем экзотический фрукт кумкват. Кило цитруса стоит 27,99 рубля.


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