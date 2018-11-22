Жители Березы: «Пора менять лысую резину!» 4 22.11.2018, 11:29

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Проверенный лозунг звучит все громче.

В городе Береза Брестской области появилось множество плакатов с лозунгом избирательной кампании Андрея Санникова в 2010 году – «Пора менять лысую резину!»

Об этом сайту Charter97.org сообщил читатель.

«Терпение людей на пределе. Особенно это заметно в регионах. Старый проверенный лозунг звучит все громче! Плакаты и стикеры «Пора менять лысую резину!» появились на улицах города Березы», - написал читатель.