Главреду tut.by предъявили обвинение по «делу БелТА» 8 22.11.2018, 19:13

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Марине Золотовой грозит штраф или лишение свободы до пяти лет.

22 ноября главному редактору портала tut.by Марине Золотовой предъявили обвинение.

Обвинение Марины Золотовой предъявлено по ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Беларуси (Бездействие должностного лица). Санкции по этой статье предусматривают от штрафа до пяти лет лишения свободы.

Согласно Уголовному кодексу, «бездействие должностного лица» означает «умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам».

Ранее она также была подозреваемой по ч.2 ст. 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса Беларуси. Уголовное преследование по этой статье в отношении Марины Золотовой прекращено «в связи несовершением преступления».

Таким образом, всем фигурантам «дела БелТА», на данный момент их насчитывается 15 человек, предъявлены обвинения.

Из документов следует, что обвиняемые журналисты и редакторы якобы «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершили сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БелТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».