Правда ли, что на электромобиле можно сэкономить? 15 25.11.2018, 12:52

2,295

Алексей Никитенко

Источник: onliner.by

Нетривиальное мнение представителя сети АЗС.

Алексей Никитенко — по должности инженер группы перспективного развития новых энергетических технологий «Белоруснефти». По образованию — магистр экономических наук. Он предпочитает Chevrolet Bolt. Считает, что скоро все пересядут на электромобили. Мы решили выяснить, действительно ли можно сэкономить на E-авто с учетом (пока что) большого первоначального вклада? И как к электротранспорту относится представитель компании, связанной с нефтью, — ведь по одной из теорий заговора они весьма не заинтересованы в развитии этой отрасли, пишет onliner.by.

Далее — монолог специалиста:

Сегодня почти все производители заявляют о постепенной электрификации модельного ряда, одномоментно представляя рынку перспективные образцы. «Разогнаться», активно внедриться в нашу жизнь им мешает ограниченное количество мест для зарядки, ее небольшая скорость и ограниченный запас хода авто. По крайней мере, такие выводы позволяют делать отчеты мировых аналитических агентств и здравый смысл.

Источник: onliner.by

Места для зарядки

Проблемы, связанные с зарядной инфраструктурой, в нашей стране, на мой взгляд, постепенно успешно решаются. Так, уже к концу 2018 года зарядная сеть «Белоруснефти» будет насчитывать около 90 ЭЗС, к концу 2019-го расширится до 250, а к 2021-му приблизится к 520 ЭЗС — такие планы. А значит, количество станций станет достаточным, чтобы обеспечить комфортное перемещение по стране.

Скорость зарядки

Она относительно высока. К сожалению, пока лишь относительно. Однако и тут есть весомый повод для здравого оптимизма. Рассмотрим пример. Заряд от бытовой розетки мощностью в 3,5 киловатта для Tesla с батареей в 60 киловатт займет около 17 часов. Вполне себе вариант, если не разряжать авто ежедневно «в ноль» и ставить его на зарядку ночью в гараже своего дома. Однако что делать, если нет возможности для заряда в бытовых условиях? Не кидать же удлинитель через балкон на улицу? Хотя такие примеры встречаются. Для тех же, кто все-таки не желает применять дикие способы, есть два варианта. Первый — медленный. Речь идет про ЭЗС типа Mode 3. Они зарядят условную Tesla (с батареей в 60 киловатт) за 6 часов. Белорусские АЗС рассчитывают: в местах, где владелец электромобиля может проводить по 4—8 часов, установят как раз медленные станции. Речь идет о крупных бизнес-центрах, гостиницах, гостевых парковках многоквартирных домов.

Второй вариант — быстрые зарядки, или Mode 4. Они позволяют сократить время заряда до одного часа. Компания установит такие зарядки в общественных местах, где пребывание людей не превышает более одного часа. Например, в крупных торговых центрах, в комплексах АЗС на основных магистралях страны и в черте города.

Источник: onliner.by

Еще одна тема — это супербыстрые электрозарядные станции мощностью до 475 киловатт. Такие ЭЗС позволят пополнить запас хода электромобиля на 250—300 км всего за 8 минут. Можно даже не успеть выпить чашку кофе.

Понимая данный тренд развития событий, планируется строительство таких электрозарядных комплексов с соответствующей инфраструктурой со второго этапа развития сети (до 2026 года). Размещать их предполагается на АЗС или на новых объектах вблизи крупных электрических подстанций. Пока в мире только одна компания (Ionity) устанавливает «супербыстрые» зарядные станции — и то в тестовом режиме. Дело в том, что существует лишь два электромобиля, которые способны принимать такие мощности. По заявлениям аналитических агентств Bloomberg и McKinsey, активное внедрение «супербыстрых» зарядок начнется через 3—4 года.

Запас хода на одной зарядке

Большинство современных моделей электромобилей имеет запас хода около 200 километров (Nissan Leaf 2018 г. в., BMW i3), что более чем достаточно, если авто используется в городском режиме. Но есть модели, которые способны проехать более внушительное расстояние — 300—350 километров (Chevrolet Bolt, Volkswagen e-Golf, Tesla Model S, Tesla Model 3). Этого достаточно, чтобы добраться, например, из Минска в Гомель лишь с одной остановкой на АЗС для 15 минутного «перекуса» у быстрой станции.

Очевидно, что уже существующие решения позволяют комфортно использовать электромобиль совсем как авто с ДВС. Поправку стоит делать лишь на то, что, планируя свой маршрут, необходимо считаться с оставшимся запасом хода. Однако уже отчетливо видно, что при нынешних темпах развития технологий этот показатель довольно скоро «перешагнет» отметку в 500 километров — причем для среднестатистического электроавто. Тогда, думаю, даже самые заядлые «электроскептики» лишатся главного из своих аргументов.

Считаем расходы

В сравнении с традиционными авто в электромобиле ломаться попросту нечему. Например, двигатель — этот огромный агрегат внутреннего сгорания — смотрится несколько архаично на фоне «двух обмоток» электромобиля. Результаты сравнения расходов на топливо и на зарядку электромобиля на ЭЗС не говорят, а «кричат» в пользу электричества.

Чтобы не быть голословными, обратимся к цифрам. Попробуем определить величину затрат на зарядку электромобиля для тех, кто много и часто ездит по городу (и не только). Рассмотрим вариант с годовым пробегом около 30 тысяч километров. Примерная величина тарифа за 1 кВт•ч на ЭЗС — 0,15 доллара США, 1 литр АИ-95 — 0,7 доллара. К сравнению возьмем авто с ДВС (расход 8 литров на 100 километров) и электромобиль (20 кВт•ч на 100 километров).

Источник: onliner.by

Очевидна внушительная экономия на стоимости заряда. Более того, не стоит забывать и про техобслуживание автомобиля с ДВС. Речь о тратах на так называемые регламентные работы — замену масла, фильтров и так далее. Расходы на ремонт у традиционных авто с «возрастом» растут в геометрической прогрессии. Но даже без учета этих затрат экономия от использования электромобиля в сравнении с традиционным авто составляет весомые 780 долларов США в год.

Цены на электромобили и машины с ДВС скоро окажутся в одном диапазоне. Так, если говорить о стоимости новых авто, то Nissan Leaf (2018 г. в.) и Renault Zoe можно купить примерно за 30 тысяч евро. Растущий же вторичный рынок снижает порог входа в электромобильную жизнь до еще более привлекательного уровня. За $10 тысяч уже сейчас можно купить в Беларуси Nissan Leaf первого поколения. Поэтому вполне себе можно представить транспортную картину нашей страны через 3–5 лет. Думаю, что электромобили с запасом хода около 250 километров будут доступны по цене до 10—12 тысяч долларов.

Считаю, будущее уже наступило. Новые технологии уверенно смещают на «технологическую обочину» традиционные транспортные средства. Активно вводятся новые скоростные ЭЗС в сеть «Белоруснефть», растущая емкость аккумуляторных батарей позволяет использовать электромобиль без ущерба для собственного комфорта, а сами электрические машины в эксплуатации обходятся значительно дешевле авто с ДВС. Наверное, хватит уже что-то доказывать. По-моему, пора перестать игнорировать наступившее будущее и наконец начать пользоваться современными технологиями.