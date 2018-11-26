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Рада назначила выборы президента Украины

  • 26.11.2018, 22:56
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За постановление о проведении выборов президента Украины 31 Марта 2019 года проголосовали 298 депутатов.

Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября назначила выборы президента Украины.

Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За постановление о проведении выборов президента Украины 31 Марта 2019 года проголосовали 298 депутатов.

"Постановление принято и мы снимаем какие-либо манипуляции по вопросу выборов", - сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Ранее сегодня Рада ввела военное положение в пограничных областях страны на 30 дней, а не на 60, как планировалось раньше. Речь идет о Винницкой, Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. В документе отдельно отмечается, что президентские выборы пройдут по плану, 31 марта.


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