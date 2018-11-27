Эксперт: Доллар и евро в Беларуси будут дорожать 27.11.2018, 16:56

В перспективе декабря-января рост валюты может быть ощутимым.

За минувшую неделю доллар в Беларуси вырос на 0,6 процента до 2,1174. Евро подорожал на 0,1 процента до 2,4070. Российский рубль поднялся на 0,3 процента к 3,1852.

В целом же к валютной корзине белорусский рубль практически не изменился – зафиксировано символическое ослабление на 0,04 процента.

Российский рубль упал к бивалютной корзине Центробанка РФ на 0,5 процента. Баррель нефти Brent подешевел на 9,1 процента до 60,72 доллара. Пара евро/доллар упала на 1 процент к 1,1338.

Почему именно так вели себя курс валют на минувшей неделе и то ожидать от них в ближайшие дни, belmir.by рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум».

– Нейтральная динамика белорусского рубля по отношению к валютной корзине говорит о том, что спрос и предложение на внутреннем валютном рынке были сбалансированы.

По всей вероятности, рынок переходит от сезонного профицита к сезонному дефициту валюты, который нередко возникает в конце старого и начале нового календарного месяца и связан с операциями предприятий.

Динамика же курсов иностранных валют по отдельности традиционно была обусловлена внешними факторами.

На протяжении последних недель российский рубль чувствовал себя относительно неплохо и постепенно восстанавливал потери, понесенные в августе-сентябре.

Но не исключено, что потенциал для укрепления российской валюты исчерпан, и рубль развернется. Вокруг него вновь сгущаются политические риски – уже сейчас он реагирует падением на недавний инцидент в Керченском проливе.

Обострение конфликта между Россией и Украиной увеличивает риски расширения антироссийских санкций – в том числе и санкций, которые могут затронуть российский госдолг.

Для обоих рублей – и российского, и белорусского – введение таких санкций будет очень плохой новостью.

Кроме того, продолжает дешеветь нефть – баррель Brent обновил годовые минимумы и торгуется на отметке 60 долларов, отойдя от недавних максимумов (86 долларов за баррель) уже на 30 процентов.

Этот фактор тоже может негативно влиять на рубль. Ситуация усугубляется еще и тем, что конец календарного года и в Беларуси, и в России нередко сопровождается ростом спроса на валюту.

С учетом всего можно предположить, что в ближайшее время белорусский рубль ослабеет, при этом курс российского рубля может снизиться, а вот доллар и евро продемонстрируют рост.

В перспективе декабря-января он может быть весьма ощутимым.