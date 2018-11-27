Александра Саснович рассказала о самом запомнившемся курьезе в карьере 27.11.2018, 18:37

Александра Саснович

Белорусская теннисистка рассказала о том, что с ней приключилось во время перелета Франкфурт — Майами.

Теннисистка Александра Саснович рассказала о своем курьезном случае.

«Самый запоминающий курьез случился во время перелета Франкфурт — Майами. Когда пришел багаж, я не нашла своей сумки. Но на ленте продолжала кружить такая же сумка. Ее так никто и не снял. И я поняла, что мою сумку кто-то забрал по ошибке. В итоге мне пришлось купить новую форму, чтобы играть, а уже после матча мне постучали в номер и вернули вещи. Оказывается, мою сумку по ошибке взяла испанская теннисистка», - цитирует Саснович «Прессбол».