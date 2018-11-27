Сенатор США призвал Трампа показать Путину силу до саммита G20 1 27.11.2018, 18:40

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Боб Менендес призвал американского президента усилить военную помощь Украине.

Американский сенатор США Боб Менендес обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом предоставить дополнительную военную помощь Украине после нападения России на корабли Военно-морских сил ВС Украины в Черном море. Об этом говорится в Twitter сенатора, передает liga.net.

Сенатор убежден, что Трампу необходимо выделить Украине дополнительные ресурсы перед его ожидаемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите стран G20 в Аргентине, который состоится в эти выходные.

"Опять же, Кремль показал, что он уважает только сильного противника, который готов противостоять агрессорам. В это жестокое время США не могут позволить себе слабой активности президента Трампа на съезде Большой двадцатки, как мы видели в Хельсинки", - написал он.

Менендес подчеркнул, что это самое время для лидера США, чтобы "показать американское руководство на защите наших принципов и наших близких союзников в Европе".

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром поставили на прикол в Керчи.