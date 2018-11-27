В Витебске во время движения загорелся городской автобус МАЗ 27.11.2018, 20:20

Водитель доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры.

В Витебске 27 ноября горел автобус, который следовал по маршруту № 14, сообщает ГАИ. Инцидент произошел в 15.12 на одной из остановок на улице Чкалова.

Водитель автобуса заметил задымление левой стороны во время проезда перекрестка проспекта Строителей и улицы Чкалова. Он доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры. Сам начал тушить пламя в моторном отсеке. Скоро приехали спасатели.

Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.