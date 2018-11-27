Игорь Кизим: Я отправил ноту в МИД Беларуси 27.11.2018, 21:55

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Игорь Кизим

Фото: Вадим Замировский / tut.by

Посол Украины в Беларуси прокомментировал молчание белорусских властей относительно событий в Керченском проливе.

Во вторник посол Украины в Беларуси Игорь Кизим провел в Минске неформальную встречу с журналистами нескольких СМИ. Безусловно, в центре внимания был инцидент в Керченском проливе, где российские военные захватили три украинских корабля, несколько моряков были ранены. Украина приняла решение о введении в 10 приграничных с Россией и Приднестровьем областях военного положения на 30 дней, передает euroradio.fm.

Украинский посол называет инцидент в Керченском проливе "показательной демонстрацией силы", "прямой, открытой агрессией, не прикрытую ни зелеными человечками, ни другими флагами". На вопрос о том, почему украинские моряки не открыли ответный огонь, Игорь Кизим предположил, что Россия могла ждать именно этого: "Там бы слетелась вся авиация Краснодарского края, затопили бы просто эти корабли".

Что касается военного положения, то, по словам украинского посла, на белорусах это никак не отразится, и они смогут беспрепятственно въезжать на территорию Украины. "Я не вижу никаких проблем для белорусов при въезде в Украину, несмотря даже на то, что у вас с Россией союзное государство. Белорусы, которые запланировали ехать в Украину, могут не переживать", — сказал Игорь Кизим.

Журналисты поинтересовались у посла, как он относится к молчанию белорусской стороны по поводу инцидента в Керченском проливе. "Я не могу это комментировать, — говорит Кизим. — Сразу же после того, что произошло, я отправил ноту в белорусское МИД, проинформировал его о нашей позиции. Думаю, белорусская "памяркоўнасць" поможет выработать позицию по этому вопросу. А вообще в дипломатии молчание — это тоже ответ".