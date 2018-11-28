закрыть
28 ноября 2018, среда, 15:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Белорусский рубль продолжил заметное снижение

1
  • 28.11.2018, 13:28
  • 1,814
Фото: Getty Images

Он снизился к трем основным валютам.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 28 ноября прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.

Доллар вырос на BYN0,0161 до 2,1471 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0109 до 2,4227 рубля.

Российский рубль укрепился BYN0,0065 до 3,2013 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.


популярное за неделю

Мнение

Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина
С России сползла маска гибридной войны
С России сползла маска гибридной войны Игорь Яковенко
А боеголовку ты дома не забыл?
А боеголовку ты дома не забыл? Ирина Халип
Я тогда уже победил
Я тогда уже победил Аркадий Бабченко