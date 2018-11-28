Белорусский рубль продолжил заметное снижение

Белорусский рубль продолжил заметное снижение1
- 28.11.2018, 13:28
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Он снизился к трем основным валютам.
На Белорусской валютно-фондовой бирже 28 ноября прошли очередные торги валютами, пишет tut.by.
Доллар вырос на BYN0,0161 до 2,1471 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0109 до 2,4227 рубля.
Российский рубль укрепился BYN0,0065 до 3,2013 белорусского рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.