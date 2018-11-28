Forbes назвал 10 самых высокооплачиваемых звезд возрастом до 30 лет 28.11.2018, 16:02

Состояние лидера списка оценивается в $900 миллионов.

Американская модель Кайли Дженнер стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в возрасте до 30 лет. Кроме нее в топ-10 попали четыре музыканта и пять спортсменов. Рейтинг составило издание Forbes.

Больше всего доходов за период с июня 2017 г. по июль 2018 г. насчитали у Кайли Дженнер, 21-летней модели и участницы телешоу «Семейство Кардашьян».

Два года назад она запустила свою марку косметики Kylie Cosmetics, а теперь заработала более 166 млн долларов. Общее состояние девушки оценивается в 900 млн долларов.

Вторым молодым богачом назван 27-летний британский музыкант и автор песен Эд Ширан. Большую часть из 110 млн долларов он заработал на всемирном турне, и еще немало — гонорары за его песни в эфире.

Бразильский футболист Неймар заработал 90 млн долларов. Еще больше, 350 млн долларов, ему сулит контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен», который истекает в 2022 году. И это не учитывая выгодные рекламные сделки с Nike, Red Bull и другими брендами.

Примечательно, что большую часть топ-10 составили спортсмены (пятеро) и музыканты (четверо). Общий доход их оценивается в 723 млн долларов без учета налогов и сборов.

Четвертое место — у 28-летней певицы Тейлор Свифт. Она выручила 80 млн долларов благодаря успеху своего альбома Reputation и аншлага на туре в его поддержку. Не считая этого, Свифт недавно подписала контракт с Universal Music Group, который оценивается в 200 млн долларов.

Боксер-профессионал Сауль Альварес (шестое место) стал самым высокооплачиваемым среди своих коллег после «ухода на пенсию» Флойда Мейвейзера. Мексиканец заработал более чем 44 млн долларов благодаря победе над Геннадием Головкиным, в том числе на процентах от трансляций.

В следующем году он может и вовсе стать самым богатым спортсменом, когда подпишет 5-летний контракт с сервисом спортивных трансляций DAZN на сумму как минимум 365 миллионов.

Кстати, из 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире только 19 — моложе 30 лет.

В топ-10 молодых богачей также вошли канадский музыкант The Weeknd (57 млн долларов, пятое место), американский баскетболист Джеймс Харден (46 млн, седьмое), американский диджей из дуэта The Chainsmokers Эндрю Таггарт (45 млн, восьмое), звезда американского футбола Дерек Карр (42 млн, девятое) и американский игрок в гольф Джордан Спит (41 млн, десятое).