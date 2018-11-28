Леонид Судаленко рассказал о «стратегической победе» профсоюза РЭП 1 28.11.2018, 17:58

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Независимый профсоюз формирует правовую культуру в Беларуси.

Суд Речицкого района обязал начальство лесопилки выплатить Геннадию Литвинову, потерявшему пальцы на многопильном станке, 8 000 рублей – в качестве компенсации морального вреда. Это уже второй суд с лесопилкой, в котором профсоюз РЭП отстоял интересы своего члена Геннадия Литвинова, бывшего работника СООО “Патико Экспорт”, пишет praca-by.info.

Предыдущий вопрос был об установлении факта трудовых отношений (Литвинов трудился без договора и других документов, а наниматель утверждал, что мужчина пришел с улицы и сам встал за станок). И в первом, и во втором судебном разбирательстве суд удовлетворил требования истца.

Интересы Геннадия Литвинова представлял правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко. Он доволен итогом судебного разбирательства (его доверитель получил страховые выплаты, а теперь еще и около 4 000 долларов за моральный вред) и полагает, что оно ляжет в основу новой судебной практики в Беларуси:

– Мы провели классическую стратегическую тяжбу, направленную на изменение практики в области взыскания морального вреда. Так профсоюз РЭП формирует правовую культуру в Беларуси.

Профсоюзный юрист рассказал о ходе процесса, об аргументации истца:

– Позиция ответчика была известна: «Мы не виноваты, и морального вреда здесь нет, потому что за производственные травмы такая ответственность не предусмотрена». Наша позиция была однозначной: во-первых, мы доказывали, что причинены и физические, и моральные страдания: человек режет руку по-живому, кровь течет; пока его отвезли в больницу, пока обезболили… Сколько ему делали операций! Конечно, все это время он испытывал физическую боль. А моральные страдания заключаются в страхе за свое будущее, в переживаниях о том, что не получится зарабатывать себе на жизнь: пострадала правая рука. Переживания о том, что не получится создать семью – он разведенный мужчина в возрасте 49 лет. Все эти страхи мы описали в исковом заявлении. Что касается размера – 10 000 рублей – мы апеллировали к такому аргументу: что такое сегодня 10 000? Это примерно десять средних месячных зарплат, эта сумма не взята с потолка. С тем, что случилось, моему доверителю придется жить всю жизнь. Эта сумма реальная и отвечает принципам разумности и справедливости.

Суд уменьшил сумму иска до 8 000. Леонид Судаленко комментирует это так:

– Я считаю, что это победа профсоюза РЭП. Сумма не маленькая. Когда реальные суммы заявляешь и обосновываешь их серьезными аргументами – тогда и суды прислушиваются к этим аргументам.

Леонид Судаленко рассказал, в чем польза этой победы, кроме очевидной пользы для самого Геннадия Литвинова:

– Наш профсоюз РЭП накапливает практику по взысканию компенсации морального вреда, и другим работникам показывая пример. Представьте, какого масштаба событие для районного центра – взыскать моральный вред в таком объеме! Люди не знают своих прав и не борются за них. Для них взыскать моральный вред – это что-то «буржуазное», «американское». Ну подумаешь, палец оторвало – думает иной работник, - терпи, раз так вышло. Что ты, не мужик?

Правовой инспектор предлагает работникам, чтобы защищать свои права, вступать в профсоюз РЭП:

– В профсоюзе РЭП рабочий всегда под нашей защитой. Обратите внимание, что дело Геннадия Литвинова – многоэтапное. Сначала мы установили в суде факт трудовых отношений. Мы могли на этом остановиться. Но для членов нашего профсоюза мы выжимаем все, что можно! Берем под полную юридическую защиту члена нашего профсоюза, если с ним, не дай бог, что-то произошло.

Андрей Стрижак, член Совета профсоюза РЭП, пояснил, чем важна практика по делам подобного рода:

– Такая практика особо важна для понимания того, что моральный вред – это то, компенсацию чего действительно можно получать в суде; что моральный вред – не что-то нереальное из голливудского сериала; что наши суды, в том числе и в районных центрах, уже понимают: человек испытывает страдания. И тот судебный опыт, который накапливается у профсоюза РЭП, двигает всю юридическую практику вперед. Потому что пока в Беларуси, к сожалению, было мало аналогичных прецедентов. Судьи имеют доступ к базе всех судебных решений, и решение Речицкого суда будет примером и ляжет в основу подобных дел по всей Беларуси. Это большой шаг вперед.