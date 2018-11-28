Из Беларуси выслали таджикского экс-футболиста Турсунова 2 28.11.2018, 20:24

Парвиз Турсунов

Парвиз Турсунов просил у Беларуси политическое убежище.

Из Беларуси выслали таджикского экс-футболиста Парвиза Турсунова, сообщает «Радыё Свабода».

43-летнего гражданина Таджикистана Парвиз Турсунова задержали в Национальном аэропорту 18 сентября 2018 года. В Минск он прилетел вместе с семьей из Украины, собирался доехать на поезде до Бреста, потом просить политического убежища в Польше. Причиной задержания белорусские правоохранители назвали то, что Турсунов в международном розыске СНГ по запросу таджикских властей.

Турсунова поместили под стражу, более двух месяцев он провел сначала в СИЗО на Володарке, потом в изоляторе на Окрестина. За это время Таджикистан направил в Беларусь запрос на депортацию, а сам Турсунов, в свою очередь, попросил у Беларуси политического убежища. В конце концов прокуратура посчитала, что причин передавать бывшего футболиста Таджикистана нет. 28 ноября Турсунова выслали из Беларуси в Киев, откуда он прилетел в Минск более двух месяцев назад.

«У меня нет претензий к белорусским властям. Они действовали согласно с международными договоренностями по линии СНГ. Когда я летел в Беларусь, то не знал, что я в розыске по линии СНГ. Знал только, что Интерпол меня не ищет. Почему меня белорусские власти не выдали Таджикистану? Как мне объяснили, для этого не оказалось оснований. Поэтому меня освободили и высылают в страну, откуда я прилетел в Беларусь. К вам я теперь больше не смогу приехать, мне поставили запрет посещать Беларусь на 10 лет», – сказал Турсунов.

Парвиз Турсунов (с бородой) в футбольной комнде «Хайр», 2011 год

На родине Турсунов был одним из ведущих футболистов команды высшего дивизиона Таджикистана «Хайр» («Вахдат»), а также играл в столичной «Гвардии». Но в 2011 году его дисквалифицировали за бороду, которую он отрастил из религиозных убеждений.