Посол Украины в Австрии: Европе необходимо стряхнуть оцепенение перед наглостью России 3 29.11.2018, 10:15

Александр Щерба

Международное право существует либо для всех, либо ни для кого.

Европа должна наконец стряхнуть свое оцепенение перед наглостью России и заставить РФ уважать международное право, а не пытаться "понять" недавнее демонстративное и неслыханное пиратство России в Черном море.

Такое мнение выразил посол Украины в Австрии Александр Щерба в своей статье в ведущей австрийской газете "Die Presse", сообщает "Укринформ".

"Украина хочет мира – Россия хочет статуса супердержавы. И поскольку речь идет о российском вторжении на украинскую землю, а не наоборот – ключи к миру лежат в Москве, а не в Киеве. А Москва дает четко понять: для нее мир возможен только в виде обмена: Украина отказывается от своей свободы (в виде какой-либо перспективы европейского развития), а Россия делает возможным мир. А поскольку Украина на это не идет, то война и тянется год за годом. Но есть и третий путь: если Европа стряхнет наконец свое оцепенение перед наглостью России и вспомнит простую истину: международное право существует для всех – или ни для кого", - говорится в статье.

Украинский посол напомнил, что уже четыре года в Украине проливается кровь, часть украинской территории находится под российской оккупацией, а "российские граждане под российскими флагами, с российским оружием в руках находятся на украинской земле – не наоборот".

"И тем не менее, снова и снова приходится слышать: "Там, наверное, оба виноваты...", "кто знает, что там на самом деле происходит...", "Я не понимаю действий Путина, но понимаю его мотивы...". Будто "понимать" и "воспринимать" не являются двумя сторонами одного целого", - отметил он.

Дипломат указал на то, что в минувшее воскресенье эта война перешла в новую фазу: "Четыре российских военных корабля в нейтральных водах вели охоту на впятеро меньший украинский корабль, в результате тот был поврежден. Потом Россия заблокировала целое море. Потом Россия открыла огонь, ранила шестерых украинских матросов и взяла 23 матросов в плен. Все это – перед побережьем аннексированного Крыма, рядом с незаконно построенным крымским мостом, на обломках всех украинско-российских соглашений и договоров".

В то же время в западных СМИ в далее появляются комментарии о том, что якобы обе стороны виноваты: "После чего – опять! – зазвучали обвинения России насчет "украинской провокации". После чего – опять! – пошли обычные комментарии западных СМИ: "Наверное, обе стороны виноваты...", "Видимо, все связано с выборами...".

Щерба призвал европейцев не пытаться понимать действия диктаторов и убийц, а действовать. "Дорогая Европа, у каждого диктатора, убийцы, насильника, который не хочет жить по правилам, есть "мотивы". Ими, как правило, занимаются историки, психиатры и психологи-криминалисты – но не политики. Политик должен сделать так, чтобы мир жил по правилам", - написал он.

По словам посла, одна только мысль, что в этом раскручивании спирали насилия виноваты обе стороны – Украина и Россия – "оскорбительна".

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября проинформировали, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

ВМС Украины обнародовали правовой комментарий, указывая, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, а это значит, что они могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства. Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.