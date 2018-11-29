В Гомеле задержали главу областной инфекционной больницы 3 29.11.2018, 11:43

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Сообщается, что Виктора Кармазина задержали за взятку.

В Гомеле задержан главный врач областной инфекционной больницы Виктор Кармазин. Правоохранительные органы пока не комментируют инцидент.

Источник в системе здравоохранения сообщил «Радыё Свабода», что главу якобы взяли за взятку, связанную с закупками медицинского оборудования.

«Виктор Васильевич отсутствует на рабочем месте, связи с ним нет. Будет отсутствовать неопределенный срок. Нам ничего не известно», - говорят в администрации Гомельской областной инфекционной больницы.

Обязанности главного врача сейчас исполняет его заместитель по лечебной работе Сергей Бирич.

Руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович о возможном задержании Кармазина заявил:

«Я об этом не знаю, нужно выяснять, перезвоните к обеду и следите за нашим сайтом».

«Сейчас, после «дела врачей» докторов так запугали, что все руководители учреждений здравоохранения боятся закупать реагенты, реактивы или медицинское оборудование, чтобы не попасть под уголовное преследование. В результате страдают больные», - отметил информированный источник.

Напомним, в сентябре 2018 года Лукашенко на совещании по поводу проблемных вопросов в системе здравоохранения сообщил о коррупции среди чиновников-медиков. По его словам, правоохранительные органы ведут 95 уголовных дел, 100 человек - представители системы медицины, находятся под следствием. По данным главы КГБ Валерия Вакульчика, через коррупцию стоимость лекарств и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях - на 100%.