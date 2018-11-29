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Украинских моряков перевезли в московский изолятор Лефортово

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  • 29.11.2018, 18:41
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Арестованный украинский моряк под конвоем
Фото: AP

Также неизвестна судьба троих раненных украинских военнослужащих.

Украинских моряков, задержанных при захвате кораблей в Черном море этапируют в московский изолятор Лефортово.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Джемаля Темишева.

Точной информации о том, переведены все моряки или только часть, пока нет. Также неизвестна судьба троих раненных при захвате украинских военнослужащих.

25 ноября российские пограничники захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 моряка были задержаны, позднее суд в аннексированном Крыму арестовал их на два месяца. Киев обвиняет российские власти в провокации и считает инцидент актом агрессии. Президент Украины подписал закон, по которому в нескольких регионах страны вводится военное положение.


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